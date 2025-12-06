ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)
Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στην Κρήτη, μια γιαγιά στο πέταλο του Παγκρητίου, που ζούσε το παιχνίδι με πάθος και ένταση, τράβηξε τα βλέμματα όλων.
Η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα, 83 ετών, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, έγινε viral πριν από λίγες εβδομάδες.
Η αγάπη της για την ΑΕΚ οδήγησε τη… σούπερ γιαγιά στο πέταλο του Παγκρητίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και να πανηγυρίσει το μεγάλο «διπλό». Η κ. Μπαρκάτσα έζησε με πάθος κι ένταση την κάθε στιγμή!
Το AEK TV δε θα μπορούσε να μην την αναζητήσει για να τη γνωρίσουμε από κοντά. Η αξιαγάπητη κυρία υποδέχθηκε το κανάλι της «Ένωση» στο σπίτι της, στο Ατσαλένιο, μίλησε για την αγάπη της για την ΑΕΚ και τη βαθιά της σύνδεση με όσα πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος.
Δείτε το βίντεο με τη... σούπερ γιαγιά της ΑΕΚ από το Ατσαλένιο
