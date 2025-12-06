ΑΕΚ: Η… σούπερ γιαγιά από το Ατσαλένιο! – Είχε δει από το πέταλο τον αγώνα με τον ΟΦΗ (βίντεο)

Η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα, 83 ετών, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, έγινε viral πριν από λίγες εβδομάδες.

Η αγάπη της για την ΑΕΚ οδήγησε τη… σούπερ γιαγιά στο πέταλο του Παγκρητίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και να πανηγυρίσει το μεγάλο «διπλό». Η κ. Μπαρκάτσα έζησε με πάθος κι ένταση την κάθε στιγμή!

Το AEK TV δε θα μπορούσε να μην την αναζητήσει για να τη γνωρίσουμε από κοντά. Η αξιαγάπητη κυρία υποδέχθηκε το κανάλι της «Ένωση» στο σπίτι της, στο Ατσαλένιο, μίλησε για την αγάπη της για την ΑΕΚ και τη βαθιά της σύνδεση με όσα πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος.

Δείτε το βίντεο με τη... σούπερ γιαγιά της ΑΕΚ από το Ατσαλένιο

