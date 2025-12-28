Προς αναβολή το παιχνίδι της Χάποελ με την Παρί - Ο λόγος που αρνούνται να ταξιδέψουν οι Γάλλοι

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου. Το συγκεκριμένο ματς για την Euroleague, όλα δείχνουν πως οδηγείται σε αναβολή και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει η διοργάνωση.

Ο λόγος της αναβολής, αφορά την άρνηση των Γάλλων να ταξιδέψουν στο Ισραήλ μέσω ενδιάμεσης στάσης. Κάτι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν, λόγω των κανονισμών της Euroleague για τις διπλές εβδομάδες.

Στις 7 Ιανουαρίου η Παρί παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Αναντόλου Έφες. Δύο μέρες μετά είναι προγραμματισμένη η «μάχη» με την Χάποελ στο Ισραήλ. Η «Israel Hayom» δημοσίευσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο το ταξίδι των Γάλλων έπρεπε να γίνει μέσω Κύπρου, καθώς δεν υπάρχουν απ’ ευθείας πτήσεις. Η Euroleague προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι μόνο απ’ ευθείας οι πτήσεις και όχι πάνω από 90 λεπτά.

Έτσι το ματς της 21ης αγωνιστικής οδεύει προς αναβολή και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.