AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κι έγινε πολύ νωρίς αλλαγή, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει τη θέση του.

Ο Άγγλος επέστρεψε μετά από πολύ καιρό στη βασική ενδεκάδα, ωστόσο η παρουσία του αποδείχθηκε σύντομη. Ο Οντουμπάτζο, στην τρίτη φετινή εμφάνιση του, πρόλαβε να παίξει ένα σκάρτο δεκάλεπτο, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο 32χρονος μπακ ήταν εμφανώς απογοητευμένος στον πάγκο, με τον Νίκολιτς να πηγαίνει για να τον παρηγορήσει. Το τετ-α-τετ του τεχνικού της «Ένωσης» με τον Άγγλο μπακ είναι από τις στιγμές που ξεχώρισαν από την παρακάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Επίσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος εμψύχωσε τους ποδοσφαιριστές, αγκαλιάζοντας τους έναν – έναν, ανάμεσα τους και τον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.