ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας (βίντεο)

Με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-0 στο… ρελαντί τον ΟΦΗ κι έκανε το «4 στα 4» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» ήταν κυρίαρχη και με πρωταγωνιστή τον Αργεντινό μέσο πήρε άνετα τη νίκη, διατηρώντας το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Περέιρα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, ενώ έδωσε την ασίστ στον Ζοάο Μάριο για το δεύτερο τέρμα στο 61’, σε μια φάση που οι «κιτρινόμαυροι» έκρυψαν την μπάλα.

Τα highlights του ΑΕΚ - ΟΦΗ

