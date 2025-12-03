ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Ματς «κλειδί» με τον Ατρόμητο, κοιτάμε και για χαφ» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη νίκη επί του ΟΦΗ, στο ερχόμενο ματς με τον Ατρόμητο, αλλά και στα μεταγραφικά, ενόψει Ιανουαρίου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά το 2-0 της ΑΕΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας, ζητώντας του να γεμίσει την «OPAP Arena» στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Νίκολιτς χαρακτήρισε παιχνίδι «κλειδί» για τη συνέχεια, ενώ αποκάλυψε ότι η «Ένωση» θα κινηθεί και για κεντρικό χαφ, ενόψει Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σε εργάσιμη ημέρα. Σημαντική νίκη ήταν. Κάναμε ένα μικρό ροτέισον. Έπαιξαν παίκτες όπως οι Περέιρα, Γκρούγιτς, Οντουμπάτζο, Καραργύρης, Λιούμπισιτς. Τώρα κοιτάμε τον Ατρόμητο. Έχουμε 7 νίκες και μια ισοπαλία με τη Σάμροκ, που ποτέ δεν θα την βγάλω από το μυαλό μου, με τις 30 τελικές! Η ομάδα είναι καλά.

Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι δύσκολη η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. είναι κρίσιμη για εμάς. Θέλω να πω στον κόσμο να γεμίσουν το γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα στο ματς της Κυριακής. Είναι ένα «τρίποντο» που πρέπει να το πάρουμε. Να προσθέσω ότι ηταν το πρώτο γκολ του Ζοάο Μάριο. όπως και του Περέιρα».

Για τον Γκρούγιτς κι αν θα ψάξει η ΑΕΚ χαφ τον Γενάρη;

«Γίνεται καλύτερος παιχνίδι με παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι θέλει χρόνο. Είχε μείνει εκτός για καιρό. Αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε και τον φέραμε στην ομάδα. Ήρθε με φυσιολογικό μισθό. Εξαιρετικός παίκτης είναι ο Γκρούγιτς που βελτιώνεται. Χρειαζόμαστε παίκτη στον άξονα που θα είναι πιο δυνατός σωματικά, να κλέβει μπάλες. Να είναι παίκτης με διαφορετικό προφίλ απ’ αυτούς που έχουμε. Με χαρακτηριστικά που σας εξήγησα».

Τι γίνεται με τους τραυματίες κι αν είναι κάποιοι να επιστρέψουν κοντά, ακόμα και την Κυριακή με τον Ατρόμητο;

«Σιγά – σιγά γεμίζουμε τις γραμμές. Για τον Μάνταλο ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ισως την Κυριακή να είναι. Ο Ελίασον έχει θέληση. Ήθελε και σήμερα. Δεν έπρεπε. Ο Ζίνι πάει αρκετά καλά στην αποθεραπεία του. Ο Κουτέσα ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω μια εβδομάδα. Σε 7 με 10 ημέρες περιμένουμε να έχουν γυρίσει όλοι. Ολοι είναι έτοιμοι και δείχνουν θέληση. Βοηθά σε αυτό οι νίκες, αλλά το κλίμα γενικά είναι καλό. Βέβαια υπάρχει και ο Πιερό, ο οποίος θα έρθει μετά τις γιορτές».

Για τους χαμηλούς τόνους που ζήτησε μετά τη νίκη και στη Λεωφόρο;

«Ειμαστε σε καλή κατάσταση. Στόχευσα την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Είναι «κλειδί» ματς. Δεν υπάρχει κάτι που με απασχολεί. Είμαστε σε καλό φεγγάρι. Αποδίδει η ομάδα. Επιστρέφουν οι τραυματίες. Χρειαζόμαστε «φρεσκάδα». Αν υπάρχει κάτι που με απασχολεί είναι όλοι να είναι υγιείς και να επιστρέψουν οι τραυματίες».

