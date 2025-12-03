ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα «υπέγραψε» το απόλυτο | Αναμονή για την πρόκριση στα προημιτελικά

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν με το απόλυτο τον ενιαίο όμιλο, έχοντας 6-1 γκολ (στο +5), κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένει για να δει αν θα βρεθεί στην πρώτη τετράδα.

Ο Λεβαδειακός που έκανε κι αυτός το «4 στα 4» δεδομένα θα προσπεράσει την ΑΕΚ, καθώς έχει +7 (10-3) στη διαφορά τερμάτων. Οι άλλες ομάδες που μπορούν να κάνουν το απόλυτο είναι ο Ολυμπιακός (12-3 γκολ), ο Άρης (5-1 γκολ) κι ο Παναθηναϊκός (3-1 γκολ). Δεδομένα εκτός τετράδας, η οποία δίνει απευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά, έμεινε ο ΟΦΗ.

Όσον αφορά στην αναμέτρηση, η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη και με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα πήρε στο… ρελαντί τη νίκη. Ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, ενώ έδωσε την ασίστ στον Ζοάο Μάριο για το δεύτερο τέρμα στο 61’, σε μια φάση που οι «κιτρινόμαυροι» έκρυψαν την μπάλα.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Η ΑΕΚ πήρε από το ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων κι απείλησε σε δύο περιπτώσεις, με τον Γκρούγιτς στο 2ο λεπτό και με τον Κοϊτά στο 15ο λεπτό. Στην πρώτη περίπτωση η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου, ενώ στη δεύτερη ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε σε κόρνερ.

Η τρίτη ευκαιρία ήταν κι η… φαρμακερή, καθώς η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Περέιρα έκανε λάθος κοντρόλ, αλλά απέφυγε τον Ανδρούτσο και στη συνέχεια με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 19ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι», με εξαίρεση κάποια μακρινά σουτ που έφυγαν άουτ, δεν απειλήθηκαν από την κρητική ομάδα, έχοντας 70% κατοχή της μπάλας. Μοναδικό άσχημο του πρώτου μέρους ήταν ο τραυματισμό του Οντουμπάτζο, ο οποίος στην επιστροφή του στη δράση έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 10ο λεπτό. Τη θέση του πήρε ο «βιονικός» Ρότα.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, προσπαθώντας να βρει και δεύτερο τέρμα. Μάλιστα, μέτρησε τρεις ευκαιρίες στο πρώτο 7λεπτο του δεύτερου μέρους. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να περιορίσουν τους «κιτρινόμαυρους» με κάποια σκληρά μαρκαρίσματα.

Οι παίκτες του Νίκολιτς βρήκαν τελικά δεύτερο τέρμα, έπειτα από πανέμορφη ομαδική συνεργασία, όπου… έκρυψαν την μπάλα. Στο τελείωμα της φάσης, ο σκόρερ του πρώτου τέρματα, Ρομπέρτο Περέιρα έδωσε την ασίστ στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0 στο 61ο λεπτό. Στο 75ο λεπτό, ο Νίκολιτς έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δήλωσε «παρών» κι ο Μπρινιόλι, ο οποίος έκανε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις σε εξ επαφής σουτ του Σαλσέδο στο 86’ και σε κεφαλιά κοντινή κεφαλιά του Θεοδοσουλάκης στο 90’, κρατώντας το «μηδέν».

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 34’ Γιόβιτς – 14 Κωστούλας, 36’ Νους, 54’ Μπαΐνοβιτς, 55’ Λιούις

Αποβολές: -

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10’ λ.τρ. Ρότα), Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα (63’ Πινέδα), Γκρούγιτς (75’ Λιούμπισιτς), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά (64’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (75’ Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Σαλσίδο, Χατζηθεοδωρίδης (81’ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Νους (72’ Σενγκέλια), Μπαΐνοβιτς (68’ Καραχάλιος), Λιούις (64’ Μπόρχα Γκονζάλεθ), Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς (68’ Φούντας).

