Κύπελλο Ελλάδας: «Περίπατο» ο Asteras Aktor απέναντι στην Ηλιούπολη

Δε δυσκολεύτηκε να νικήσει και μάλιστα με ευρύ σκορ ο Asteras Aktor, απέναντι στην Ηλιούπολη. Η ομάδα της Αρκαδίας με καλή ψυχολογία μετά το «διπλό» στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα, επιβλήθηκε 5-0 απέναντι στην ομάδα της Super League 2.

Πλέον, η ομάδα της Τρίπολης περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν συνεχίζει στα πλέι οφ του Κυπέλλου. Ανέβηκαν στους 4 βαθμούς με συντελεστή τερμάτων +3.

Το 1-0 ήρθε στο 22’ με τον Τζοακίνι. Ο Μόρα έκανε το 2-0 στο 34’ για τον Αστέρα. Ο Εμμανουηλίδης στο 77’ έκανε το 3-0, με τον Οκό στο 80’ να πετυχαίνει το τέταρτο τέρμα των γηπεδούχων. Στο 90+3’ ο Τζοακίνι έκανε το 5-0.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Asteras AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64' Κετού), Μούμο (64' Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64' Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη (Θωμάς Γράφας): Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64' Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64' Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55' Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55' Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75' Τσιντέρα Οκό)