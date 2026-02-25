Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

Άγρια συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Ελεώνα της Θήβας, με αποτέλεσμα ένας 27χρονος να έχασε τη ζωή του και ένας 30χρονος να τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με lamiareport.gr, στο χώρο όπου έγινε το περιστατικό διέμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη -μέχρι στιγμής- αιτία, με δύο επισκέπτες ομοεθνείς τους, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και τον 30χρονο που τραυματίστηκε.

Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το οποίο προχώρησε στην σύλληψη ενός 30χρονου, φερόμενου ως δράστη του εγκλήματος, ενώ αναζητείται ο συγκάτοικός του.

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά το όπλο του εγκλήματος, του οποίου τα αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.