Βορίζια: Ξανά στην ανακρίτρια 48χρονος κατηγορούμενος - Ζήτησε να απολογηθεί

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση των Βοριζίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τρεις και πλέον μήνες από την προφυλάκισή του, για την υπόθεση των Βοριζίων, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ο 48χρονος ζήτησε να βρεθεί ξανά στο γραφείο της ανακρίτριας, προκειμένου να δώσει απαντήσεις για όσα του αποδίδονται, ενώ στην αρχική του κατάθεσει είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Μάλιστα, πλήθος συγγενών του 48χρονου, που κρατείται στις φυλακές Κομοτηνής, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να του συμπαρασταθούν.

Η παρουσία του 48χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ψηλά. Ο ίδιος, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, δεν κρατάει όπλο και στέκεται λίγο πιο πίσω από τον ένοπλο συγγενή του. Καταγράφεται, επίσης, σε δεύτερο βίντεο, το πρωινό του μακελειού, να βρίσκεται γονυπετής στην καρότσα του 4χ4 που μεταφέρει εσπευσμένα τον ημιθανή Φανούρη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Το όχημα οδηγούσε ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού με συνοδηγό την χήρα του 39χρονου.

Σε βάρος του 48χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όπως ένταλμα είχε εκδοθεί και σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη. Αμφότεροι είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι στις 10 Νοεμβρίου. Οι δύο άνδρες είχαν κάνει τότε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Ο 48χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο, για το οποίο μέχρι σήμερα προσωρινά κρατούμενοι είναι επτά κατηγορούμενοι.

