Βορίζια: Στο νοσοκομείο οι γονείς του 39χρονου Φανούρη – Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

Αναβλήθηκε η δίκη για το νέο «επεισόδιο» που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια με κατηγορούμενους τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Πρόκειται για ένα λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (22/1) και επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς και οι δύο γονείς του Φανούργη Καργάκη βρίσκονται στο νοσοκομείο για ιατρικούς λόγους.

Όπως αναφέρει το patris.gr, o πατέρας του 39χρονου έχει διαγνωστεί με covid και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ η μητέρα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων το Αυτόφωρο δικαστήριο θα αναβάλει την συνεδρίασή του για την συγκεκριμένη υπόθεση και αναμένεται να ορίσει νέα ημερομηνία.

Ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη είχαν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή.

Την Παρασκευή ο εισαγγελέας Ηρακλείου αφού παρέλαβε την δικογραφία τους άσκησε ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε σε δίκη στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Σημειώνεται ότι δύο μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους 2 νεκρούς και τους 4 τραυματίες, η κατάσταση στο χωριό εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες καθώς κάθε φορά που συναντιούνται καταγράφονται λεκτικές επιθέσεις.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο τα πνεύματα δεν έχουν ακόμα ηρεμίσει.

Την ίδια ώρα, στην φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός τους.

