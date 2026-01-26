Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον πατροκτόνο - «Από το 2014 είχε στόχο τον πατέρα του»

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα, που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Ο 46χρονος δράστης δολοφόνησε τον πατέρα του, δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, από τότε ο πατέρας του αποτελούσε τον βασικό του στόχο.

Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο 46χρονος το 2014 είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του, ωστόσο εκείνος απουσίαζε από το σπίτι. «Από τότε τον πατέρα του ήθελε να σκοτώσει. Επειδή έλειπε στο εξωτερικό τότε όμως, επιτέθηκε στη μητέρα του και τη σκότωσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2018. Από τότε και έως το 2022 θεωρούσε τον πατέρα του υπεύθυνο για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη ζωή του. Οι σχέσεις τους ήταν ανύπαρκτες, καθώς τον είχε αποκλείσει από παντού και δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί αρχικά σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Ωστόσο, λόγω του εγκλεισμού του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η ποινή του μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα.

«Όλα ήταν προσχεδιασμένα»

Όπως αναφέρει ο θείος του πατροκτόνου, είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου μία εβδομάδα πριν το έγκλημα. «Αυτά τα άτομα κρύβονται. Έλεγε ότι θα κάνουμε χρόνια να τον δούμε, είχε ξενοικιάσει το σπίτι, άφησε το κινητό του μέσα και τόνιζε πως θα φύγει. Αυτό σημαίνει πως είχε προσχεδιάσει τον φόνο του πατέρα του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για την ψυχική κατάσταση του γιου του. «Οι γιατροί μας έλεγαν ότι πρέπει να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι ο πατέρας του έπρεπε να είναι συνεχώς προσεκτικός. Δεν ξέρεις όμως αν αυτά τα άτομα παίρνουν τα φάρμακά τους» υποστηρίζει.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2018, συγγενείς και άτομα από το περιβάλλον του παρατηρούσαν ανησυχητική συμπεριφορά. Λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, αναφέρει ο συγγενής πως «μόνο η σύζυγός μου είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παραμιλούσε μόνος του, είχε περίεργες εκφράσεις, έκανε μορφασμούς όταν κυκλοφορούσε. Υπήρχε φόβος ότι θα συνέβαινε ξανά κάτι κακό. Δεν πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι όταν δεν λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν», καταλήγει η μαρτυρία.

Ερωτήματα για την αποφυλάκιση

Ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο και τις συνθήκες αποφυλάκισης. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου 4322/2015 (νόμος Παρασκευόπουλου), ο οποίος είχε στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών. Παρότι ο νόμος δεν ισχύει πλέον με την ίδια μορφή, τότε επέτρεψε την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει μέρος της ποινής τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφόσον υπάρχει εισαγγελική εντολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν κάποιον περισσότερο. «Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα είναι επικίνδυνοι ή ικανοί να σκοτώσουν», τόνισε.

Διαβάστε επίσης