Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον πατροκτόνο - «Από το 2014 είχε στόχο τον πατέρα του»

Η απουσία του πατέρα οδήγησε στη δολοφονία της μητέρας το 2014

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον πατροκτόνο - «Από το 2014 είχε στόχο τον πατέρα του»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα, που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Ο 46χρονος δράστης δολοφόνησε τον πατέρα του, δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, από τότε ο πατέρας του αποτελούσε τον βασικό του στόχο.

Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο 46χρονος το 2014 είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του, ωστόσο εκείνος απουσίαζε από το σπίτι. «Από τότε τον πατέρα του ήθελε να σκοτώσει. Επειδή έλειπε στο εξωτερικό τότε όμως, επιτέθηκε στη μητέρα του και τη σκότωσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2018. Από τότε και έως το 2022 θεωρούσε τον πατέρα του υπεύθυνο για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη ζωή του. Οι σχέσεις τους ήταν ανύπαρκτες, καθώς τον είχε αποκλείσει από παντού και δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί αρχικά σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Ωστόσο, λόγω του εγκλεισμού του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η ποινή του μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα.

«Όλα ήταν προσχεδιασμένα»

Όπως αναφέρει ο θείος του πατροκτόνου, είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου μία εβδομάδα πριν το έγκλημα. «Αυτά τα άτομα κρύβονται. Έλεγε ότι θα κάνουμε χρόνια να τον δούμε, είχε ξενοικιάσει το σπίτι, άφησε το κινητό του μέσα και τόνιζε πως θα φύγει. Αυτό σημαίνει πως είχε προσχεδιάσει τον φόνο του πατέρα του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για την ψυχική κατάσταση του γιου του. «Οι γιατροί μας έλεγαν ότι πρέπει να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι ο πατέρας του έπρεπε να είναι συνεχώς προσεκτικός. Δεν ξέρεις όμως αν αυτά τα άτομα παίρνουν τα φάρμακά τους» υποστηρίζει.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2018, συγγενείς και άτομα από το περιβάλλον του παρατηρούσαν ανησυχητική συμπεριφορά. Λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, αναφέρει ο συγγενής πως «μόνο η σύζυγός μου είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παραμιλούσε μόνος του, είχε περίεργες εκφράσεις, έκανε μορφασμούς όταν κυκλοφορούσε. Υπήρχε φόβος ότι θα συνέβαινε ξανά κάτι κακό. Δεν πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι όταν δεν λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν», καταλήγει η μαρτυρία.

Ερωτήματα για την αποφυλάκιση

Ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο και τις συνθήκες αποφυλάκισης. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου 4322/2015 (νόμος Παρασκευόπουλου), ο οποίος είχε στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών. Παρότι ο νόμος δεν ισχύει πλέον με την ίδια μορφή, τότε επέτρεψε την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει μέρος της ποινής τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφόσον υπάρχει εισαγγελική εντολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν κάποιον περισσότερο. «Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα είναι επικίνδυνοι ή ικανοί να σκοτώσουν», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΚΥΠΡΟΣ

«Εντελώς ψευδείς οι ισχυρισμοί ότι κατήγγειλα τον σύζυγό μου»: Σάλος στην Κύπρο από πληροφορίες ότι ο δήμαρχος Πάφου ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρίκαλα – Χατζηδάκης για φωτιά στη «Βιολάντα»: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων»

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο υπουργικό για τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων - Θα αποδοθούν ευθύνες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από τη φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Βαρέθηκα τις εντολές των ΗΠΑ» δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υγραέριο: Εκρηκτική άνοδος στην Ευρώπη, με φόντο το 2030

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνίαση διαρρήξεων και κλοπών - Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ο Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης»

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το ιστορικό του 46χρονου - «Τον πάτερα ήθελε να σκοτώσει το 2014, αλλά έλειπε και σκότωσε τη μητέρα του», ισχυρίζεται ο θείος του 46χρονου

10:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορική επίδοση Γιόβιτς - Τρίτη καλύτερη εκκίνηση επιθετικού στην Ένωση

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό δημοσίευμα για την κόντρα Άνθιμου - Βελόπουλου: Βούλγαροι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάντερ – Ράπτορς: Ο Μαμουκελασβίλι κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί σοβαρά

10:12ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει»: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα με γιγαντοαφίσα στο κέντρο της Τεχεράνης

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 26 της σταρ του Tik Tok μετά από μάχη με τον καρκίνο - Η σπαρακτική τελευταία ανάρτηση

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά – Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Black Edition είναι η πιο σκοτεινή εκδοχή του Volkswagen Golf R

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενο ράλι για τον χρυσό: «Πάτησε» για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από τη φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη και τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία - Αγνοούνται άλλες δύο

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 2026: Οι δύο μεγάλες αλλαγές από τον Μάιο και οι ημερομηνίες-κλειδιά

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το ιστορικό του 46χρονου - «Τον πάτερα ήθελε να σκοτώσει το 2014, αλλά έλειπε και σκότωσε τη μητέρα του», ισχυρίζεται ο θείος του 46χρονου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 26 της σταρ του Tik Tok μετά από μάχη με τον καρκίνο - Η σπαρακτική τελευταία ανάρτηση

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ενημέρωση των οδηγών με SMS – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο που «έκαψε» τον πατέρα – Τα κενά του νόμου και τα αγνοημένα ιατρικά σήματα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό δημοσίευμα για την κόντρα Άνθιμου - Βελόπουλου: Βούλγαροι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ