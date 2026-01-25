Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

Σοκ προκαλεί η δολοφονία ενός πατέρα στη Γλυφάδα από τον 46χρονο την Κυριακή (25/01).

Ο πατροκτόνος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του 12 χρόνια πριν.

Ο -τότε- 34χρονος έσφαξε τη μητέρα του το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014 στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν.

Ο 34χρονος κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίσθηκε νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.

Έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.



Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.



Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τότε τον 34χρονο και ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών.

Διαβάστε επίσης