Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του
Σοκαριστική υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα
Σοκαριστική υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα, όπου άνδρας δολοφόνησε τον πατέρα του με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 08:00 για περιστατικό και όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη σορό μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από το σπίτι τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Ο εγκληματίας είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, στις 29 Μαρτίου 2014. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Το μαχαίρι της επίθεσης εντοπίστηκε στο σημείο, ενώ, η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλάβει την προανάκριση, που εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η άγρια δολοφονία.
