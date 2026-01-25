Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

Σοκαριστική υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα, όπου άνδρας δολοφόνησε τον πατέρα του με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 08:00 για περιστατικό και όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη σορό μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από το σπίτι τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο εγκληματίας είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, στις 29 Μαρτίου 2014. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Το μαχαίρι της επίθεσης εντοπίστηκε στο σημείο, ενώ, η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλάβει την προανάκριση, που εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η άγρια δολοφονία.

