Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ

Ο δολοφόνος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα

Δημήτρης Δρίζος

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα, με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον ίδιο του τον γιο, έναν 46χρονο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι στον χώρο αποσκευών οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να διατηρεί συγγενική σχέση με τον θανόντα.

