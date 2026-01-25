Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ
Ο δολοφόνος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα
Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα, με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον ίδιο του τον γιο, έναν 46χρονο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι στον χώρο αποσκευών οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Γλυφάδας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να διατηρεί συγγενική σχέση με τον θανόντα.
