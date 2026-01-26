Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο που «έκαψε» τον πατέρα, τα νομικά κενά και τα αγνοημένα ιατρικά σήματα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το προφίλ του δράστη που συγκλόνισε το πανελλήνιο δολοφονώντας τον πατέρα του στη Γλυφάδα, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, υπάρχουν σοβαρά κενά στον τρόπο που η Πολιτεία χειρίστηκε την υπόθεση, οδηγώντας τελικά στην αποφυλάκιση ενός ανθρώπου που αποδείχθηκε «ωρολογιακή βόμβα».

Η πρόωρη αποφυλάκιση και η μάχη του θύματος

Ο δράστης, ο οποίος κανονικά θα παρέμενε στη φυλακή μέχρι τις 28 Μαρτίου 2030, κατάφερε να πάρει το αποφυλακιστήριο στα χέρια του κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 80χρονος πατέρας του, ο οποίος έπεσε τελικά θύμα του, είχε δώσει ο ίδιος σκληρή μάχη για να αποφυλακιστεί το παιδί του. Το θύμα είχε δηλώσει τότε στις αρχές ότι θα αναλάμβανε ο ίδιος την επιτήρηση του γιου του, προσφέροντάς του στέγη στο σπίτι της Γλυφάδας, όπου τέσσερα χρόνια μετά τη μητροκτονία, ο δράστης επέστρεψε ως ελεύθερος πολίτης.

Τα αγνοημένα «καμπανάκια» των ψυχιάτρων

Το έγγραφο της αποφυλάκισης αναφέρει ρητά πως ο δράστης είχε κριθεί επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του. Για τον λόγο αυτό είχε μεταφερθεί αρχικά στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύθηκε για ένδεκα ημέρες πριν επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, μετά από νέο επεισόδιο, οδηγήθηκε ξανά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για περίπου έναν μήνα. Παρά το βεβαρυμμένο ψυχιατρικό ιστορικό και το γεγονός ότι είχε ήδη αφαιρέσει μια ζωή, ο δράστης αποφυλακίστηκε με όρους που προσομοίαζαν σε εκείνους μιας απλής ληστείας. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να είχε επιβληθεί είτε αυστηρή δικαστική συμπαράσταση είτε μόνιμη παρακολούθηση από ειδικό, μέτρα που όπως φάνηκε δεν υπήρξαν ποτέ.

Το άγνωστο περιστατικό πριν τη δολοφονία της μητέρας του

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις από ένα περιστατικό που σημειώθηκε το 2014, λίγες μόλις ώρες πριν ο δράστης σκοτώσει τη μητέρα του. Στις 26 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο και βρήκαν στο σακίδιό του ένα μαχαίρι κατάδυσης, ένα κουζινομάχαιρο και έναν σουγιά. Παρά τα επικίνδυνα ευρήματα, αφέθηκε ελεύθερος, και λίγο αργότερα προχώρησε στο πρώτο του στυγερό έγκλημα. Κατά τη σύλληψή του τότε, είχε παραδώσει στους αστυνομικούς ένα ακατάληπτο σημείωμα που προμήνυε τις πράξεις του, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «η άρση της δικαιοσύνης επιβάλλει την τιμωρία και νομιμοποιεί την εκδίκηση».

