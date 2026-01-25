Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όταν 46χρονος έσφαξε τον με πολλαπλές μαχαιριές τον 80χρονο πατέρα του. Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο.

Λίγο μετά τις 8:00, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανθρώπου.

EUROKINISSI

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου εντόπισαν νεκρό έναν 80χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του. Στο σημείο βρισκόταν κι ο δράστης της δολοφονίας, ο γιος του 80χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του και το φονικό όπλο (σ.σ.: μαχαίρι).

Eurokinissi

Συγγενής της οικογένειας: «Είχε προσχεδιασμένο το έγκλημα για να μπει φυλακή»

Την ίδια στιγμή, στενή συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε στο Mega, ότι ο 46χρονος δράστης είχε προσχεδιασμένο το φονικό για να μπει ξανά στη φυλακή: «Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος. Δεν θα είχε δηλαδή κανέναν περιορισμό και πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έμεναν μαζί, δεν έμενε καθόλου με τον πατέρα του. Μάλιστα δεν του μιλούσε κιόλας. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Ξενοίκιασε το σπίτι του 1η Γενάρη και μάλιστα τον ρωτάγαμε γιατί το ξενοικιάζεις, πού θα πας και δεν μας έλεγε».

«Αυτός το είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Γι’ αυτό ξενοίκιασε το σπίτι, κατήργησε το κινητό του. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. ‘Δεν θα έχω κινητό’ λέει, ‘δεν θα μπορείτε να με βρείτε πουθενά’. Αυτός το είχε προσχεδιασμένο να μείνει έτσι, χωρίς ούτε ρούχα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα για να πάει να μπει φυλακή πάλι. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι γιατί δεν μας έλεγε που θα πάει, γιατί έδωσε τα ρούχα του, τα πράγματά του, τα έδωσε όλα», λέει στενή συγγενής της οικογένειας», πρόσθεσε η συγγενής δράστη και θύματος.

«(Την νεκρή μητέρα του 46χρονου) δεν μας άφησαν να την δούμε γιατί την είχε κατακρεουργήσει. Θέλαμε να τη δούμε στο νεκροτομείο που ήταν. Δεν μας άφησαν, ήταν σε άθλια κατάσταση και μετά το γραφείο τελετών προσπαθούσε ώρα να την φτιάξει ώστε να μην είναι έτσι η γυναίκα για να μπορέσει να τη δει κάποιος στην κηδεία», συμπληρώνει.

Άλλος συγγενής αναφέρει: «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό του πατέρα του και ήξερε πολύ καλά πως θα ξαναπάει στη φυλακή. Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν. Το φονικό έγινε 27 Μαρτίου του 2014. Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Από τη φυλακή βγήκε περίπου το 2018, τον Απρίλη. Σε αυτό συνέβαλε ο πατέρας του και αποδείχτηκε πως έσφαλε πάρα πολύ. Προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε».

«Τα φάρμακά του ανανεώθηκαν, δυστυχώς εκεί δεν μπορώ να το ξέρω αν έπαιρνε τα φάρμακά του, μου έλεγε ότι τα έπαιρνε. Κάποτε είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο, συνέβη κάποιο γεγονός στον δρόμο. Νοσηλεύτηκε περίπου 15 – 20 ημέρες και εξήλθε πάλι. Τον πήρε ο πατέρας του. Έμενε μαζί με τον πατέρα του περίπου μέχρι το 2022-23 όταν ξαφνικά έφυγε και έμενε μόνος του», πρόσθεσε.

Η δολοφονία της μητέρας του

Πριν από 12 χρόνια είχε εκτυλιχθεί το πρώτο κεφάλαιο της οικογενειακής τραγωδίας, καθώς ο 34χρονος τότε δράστης είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και είχε ομολογήσει την επίσης ειδεχθή δολοφονία της μητέρας του, και πάλι με μαχαίρι, και πάλι στο σπίτι της οικογένειας.

Η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση όταν βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού τους, με τον 34χρονο τότε δράστη να σκοτώνει τη μητέρα του καταφέρνοντάς της πολλαπλές μαχαιριές. Ο μητροκτόνος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα κι ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.

