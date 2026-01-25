Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις συγγενών για τον 46χρονο δράστη που έσφαξε τον 80χρονο πατέρα του

Newsbomb

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όταν 46χρονος έσφαξε τον με πολλαπλές μαχαιριές τον 80χρονο πατέρα του. Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο.

Λίγο μετά τις 8:00, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανθρώπου.

Δολοφονία στη Γλυφάδα.

EUROKINISSI

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου εντόπισαν νεκρό έναν 80χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του. Στο σημείο βρισκόταν κι ο δράστης της δολοφονίας, ο γιος του 80χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του και το φονικό όπλο (σ.σ.: μαχαίρι).

Δολοφονία 80χρονου άνδρα στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιo του.

Eurokinissi

Συγγενής της οικογένειας: «Είχε προσχεδιασμένο το έγκλημα για να μπει φυλακή»

Την ίδια στιγμή, στενή συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε στο Mega, ότι ο 46χρονος δράστης είχε προσχεδιασμένο το φονικό για να μπει ξανά στη φυλακή: «Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος. Δεν θα είχε δηλαδή κανέναν περιορισμό και πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έμεναν μαζί, δεν έμενε καθόλου με τον πατέρα του. Μάλιστα δεν του μιλούσε κιόλας. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Ξενοίκιασε το σπίτι του 1η Γενάρη και μάλιστα τον ρωτάγαμε γιατί το ξενοικιάζεις, πού θα πας και δεν μας έλεγε».

«Αυτός το είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Γι’ αυτό ξενοίκιασε το σπίτι, κατήργησε το κινητό του. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. ‘Δεν θα έχω κινητό’ λέει, ‘δεν θα μπορείτε να με βρείτε πουθενά’. Αυτός το είχε προσχεδιασμένο να μείνει έτσι, χωρίς ούτε ρούχα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα για να πάει να μπει φυλακή πάλι. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι γιατί δεν μας έλεγε που θα πάει, γιατί έδωσε τα ρούχα του, τα πράγματά του, τα έδωσε όλα», λέει στενή συγγενής της οικογένειας», πρόσθεσε η συγγενής δράστη και θύματος.

«(Την νεκρή μητέρα του 46χρονου) δεν μας άφησαν να την δούμε γιατί την είχε κατακρεουργήσει. Θέλαμε να τη δούμε στο νεκροτομείο που ήταν. Δεν μας άφησαν, ήταν σε άθλια κατάσταση και μετά το γραφείο τελετών προσπαθούσε ώρα να την φτιάξει ώστε να μην είναι έτσι η γυναίκα για να μπορέσει να τη δει κάποιος στην κηδεία», συμπληρώνει.

Άλλος συγγενής αναφέρει: «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό του πατέρα του και ήξερε πολύ καλά πως θα ξαναπάει στη φυλακή. Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν. Το φονικό έγινε 27 Μαρτίου του 2014. Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Από τη φυλακή βγήκε περίπου το 2018, τον Απρίλη. Σε αυτό συνέβαλε ο πατέρας του και αποδείχτηκε πως έσφαλε πάρα πολύ. Προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε».

«Τα φάρμακά του ανανεώθηκαν, δυστυχώς εκεί δεν μπορώ να το ξέρω αν έπαιρνε τα φάρμακά του, μου έλεγε ότι τα έπαιρνε. Κάποτε είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο, συνέβη κάποιο γεγονός στον δρόμο. Νοσηλεύτηκε περίπου 15 – 20 ημέρες και εξήλθε πάλι. Τον πήρε ο πατέρας του. Έμενε μαζί με τον πατέρα του περίπου μέχρι το 2022-23 όταν ξαφνικά έφυγε και έμενε μόνος του», πρόσθεσε.

Η δολοφονία της μητέρας του

Πριν από 12 χρόνια είχε εκτυλιχθεί το πρώτο κεφάλαιο της οικογενειακής τραγωδίας, καθώς ο 34χρονος τότε δράστης είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και είχε ομολογήσει την επίσης ειδεχθή δολοφονία της μητέρας του, και πάλι με μαχαίρι, και πάλι στο σπίτι της οικογένειας.

Η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση όταν βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού τους, με τον 34χρονο τότε δράστη να σκοτώνει τη μητέρα του καταφέρνοντάς της πολλαπλές μαχαιριές. Ο μητροκτόνος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα κι ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ είναι 100% έτοιμο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 75χρονος που έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

18:15LIFESTYLE

Δάκρυσε η Ευαγγελία Μουμούρη on air - «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» - Βίντεο

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

18:02LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Η «μάχη» της Εθνικής πόλο για το ευρωπαϊκό χάλκινο μετάλλιο

17:39ΚΟΣΜΟΣ

CΝΝ: Η Γροιλανδία ως Μήλος - Το μάθημα του Θουκυδίδη στον Νίλσεν και στον Τραμπ

17:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81: «Καθάρισε» άνετα και ωραία

17:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YouTube: Έρευνα αποκαλύπτει ότι κυριαρχεί στις «ιατρικές» πηγές της Google - Ανησυχούν οι ειδικοί

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Δύσκολο «διπλό» η Καλαμάτα, εύκολα ο Πανιώνιος

17:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην «κατάψυξη» η μισή χώρα – Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά - Ρεκόρ 8ετίας το πολικό ψύχος στη Νέα Υόρκη

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι θέλει να παρέμβει απέναντι σε «ασυνήθιστες κινήσεις των αγορών»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Με δύο τσάντες βιβλία έφυγε από το 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Η «μάχη» της Εθνικής πόλο για το ευρωπαϊκό χάλκινο μετάλλιο

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Είχε προμελετημένο το φονικό», λέει συγγενής του 46χρονου

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

17:39ΚΟΣΜΟΣ

CΝΝ: Η Γροιλανδία ως Μήλος - Το μάθημα του Θουκυδίδη στον Νίλσεν και στον Τραμπ

18:02LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην «κατάψυξη» η μισή χώρα – Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά - Ρεκόρ 8ετίας το πολικό ψύχος στη Νέα Υόρκη

17:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81: «Καθάρισε» άνετα και ωραία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ