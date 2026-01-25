Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

«Παναγία μου, βοήθεια, σώσε με! Παιδί μου, πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου που ξεψύχησε στα χέρια του 46χρονου γιου του, ο οποίος τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι και μετά έβαλε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που βρισκόταν έξω από το σπίτι τους, στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής (25/01).

Ο γείτονας που κάλεσε την Αστυνομία, αυτήκοος μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας, συγκλονίζει με την περιγραφή του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο γιος δεν εμφανιζόταν συχνά στην περιοχή μετά την αποφυλάκισή του.

Το 2014, ο ίδιος δράστης είχε σκοτώσει τη μητέρα του, πάλι χρησιμοποιώντας μαχαίρι. Της είχε επιτεθεί στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν, το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014.

Ο δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για το έγκλημα και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες: «Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε ο δράστης

Ο 46χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018 κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Ο νόμος 4322/2015 ψηφίστηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 και αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Ο νόμος αυτός προέβλεπε την αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους και είχαν καταδικαστεί για «μικρότερα εγκλήματα».

Πλέον, ο νόμος δεν ισχύει ως έχει, καθώς έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις που άλλαξαν τον τρόπο εφαρμογής του.

Οι διατάξεις του νόμου που αφορούσαν τη ευνοϊκή μεταχείριση κρατουμένων για σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία, καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν, ενώ, έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για αποφυλάκιση υπό όρους.

Διαβάστε επίσης