Γλυφάδα: Με το νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος, σκότωσε το 2014 και τη μάνα του

Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ο δολοφόνος τόσα χρόνια

Κατερίνα Ρίστα

Γλυφάδα: Με το νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος, σκότωσε το 2014 και τη μάνα του
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα καθώς ο 46χρονος δολοφόνος, παρά το γεγονός πως το 2014 είχε σκοτώσει την μητέρα του, κάθισε φυλακή μόλις τέσσερα χρόνια κάνοντας χρήση της διάταξης του νόμου Παρασκευόπουλου, με αποτέλεσμα την αποφυλάκισή του!

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018 κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Ο νόμος 4322/2015 ψηφίστηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 και αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Ο νόμος αυτός προέβλεπε την αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους και είχαν καταδικαστεί για «μικρότερα εγκλήματα».

Πλέον, ο νόμος δεν ισχύει ως έχει, καθώς έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις που άλλαξαν τον τρόπο εφαρμογής του.

Οι διατάξεις του νόμου που αφορούσαν τη ευνοϊκή μεταχείριση κρατουμένων για σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία, καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν, ενώ, έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για αποφυλάκιση υπό όρους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:43ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τις πλημμύρες: Αγνοήσαμε τα ρέματα και τη μορφολογική ιστορία κάθε περιοχής

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και ακυρώσεις πτήσεων - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν – Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

13:08LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Eμφάνιση-έκπληξη στα BRIT Awards μετά το δυναμικό του comeback

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

12:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» της κυβέρνησης Τραμπ, στηρίζει εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Καρδιακή ανακοπή: Τέσσερις ιστορίες για το πώς σώζονται ζωές με εκπαίδευση και απινιδωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέλφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο «Μανάρας», σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ