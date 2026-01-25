Γλυφάδα: Με το νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος, σκότωσε το 2014 και τη μάνα του

Νέες αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα καθώς ο 46χρονος δολοφόνος, παρά το γεγονός πως το 2014 είχε σκοτώσει την μητέρα του, κάθισε φυλακή μόλις τέσσερα χρόνια κάνοντας χρήση της διάταξης του νόμου Παρασκευόπουλου, με αποτέλεσμα την αποφυλάκισή του!

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018 κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Ο νόμος 4322/2015 ψηφίστηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 και αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Ο νόμος αυτός προέβλεπε την αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους και είχαν καταδικαστεί για «μικρότερα εγκλήματα».

Πλέον, ο νόμος δεν ισχύει ως έχει, καθώς έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις που άλλαξαν τον τρόπο εφαρμογής του.

Οι διατάξεις του νόμου που αφορούσαν τη ευνοϊκή μεταχείριση κρατουμένων για σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία, καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν, ενώ, έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για αποφυλάκιση υπό όρους.