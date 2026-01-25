Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

Ο 46χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς και τον πατέρα του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014, αποφυλακίστηκε το 2018, κι έκτοτε έδινε το παρών στο οικείο Α.Τ. - Ομοίως είχε πράξει

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος
Δολοφονία 80χρονου άνδρα στην Γλυφάδα από τον 46χρονο γιό του, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026. Ο 46χρονος δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και στη συνέχεια τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Ο δράστης το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την πατροκτονία στη Γλυφάδα, καθώς ο 46χρονος που σκότωσε σήμερα (25/1) το πρωί τον πατέρα του και πριν από 12 χρόνια είχε δολοφονήσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αν τον ξανά αφήσουν ελεύθερο θα ξεκληρίσει ό,τι απέμεινε από την οικογένειά του...

«Έχω δύο αδέλφια, αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος στους εμβρόντητους αστυνομικούς που έσπευσαν στο συμβάν. Οι Αρχές κλήθηκαν από τους γείτονες, που άκουσαν τις φωνές και κατόπιν είδαν τον 46χρονο να τελεί το έγκλημα.

Μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, και τον είχε τοποθετήσει στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Η νέα οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα, ξύπνησε μνήμες από το 2014, όταν ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια.

Πώς έγινε η στυγερή δολοφονία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, στις 8:10 το πρωί της Κυριακής, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανθρώπου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου εντόπισαν νεκρό έναν 80χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του. Στο σημείο βρισκόταν κι ο δράστης της δολοφονίας, ο γιος του 80χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του και το φονικό όπλο (σ.σ.: μαχαίρι).

Η δολοφονία της μητέρας του

Πριν από 12 χρόνια είχε εκτυλιχθεί το πρώτο κεφάλαιο της οικογενειακής τραγωδίας, καθώς ο 34χρονος τότε δράστης είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και είχε ομολογήσει την επίσης ειδεχθή δολοφονία της μητέρας του, και πάλι με μαχαίρι, και πάλι στο σπίτι της οικογένειας.

Η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση όταν βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού τους, με τον 34χρονο τότε δράστη να σκοτώνει τη μητέρα του καταφέρνοντάς της πολλαπλές μαχαιριές. Ο μητροκτόνος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα κι ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.

