Γλυφάδα: Με εκκλησιαστικούς ύμνους δολοφόνησε τον πατέρα του για να μην ακούγονται οι κραυγές

Υπό τους ήχους εκκλησιαστικών ύμνων ο 46χρονος άνδρας αφαίρεσε τη ζωή του 80χρονου πατέρα του, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το πρωί της Κυριακής (25/01), στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος –που πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα– σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του, την ώρα που ο 80χρονος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, σύμφωνα με γείτονα και αυτήκοο μάρτυρα, ο οποίος ήταν κι εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, ο πατροκτόνος –ο οποίος το 2014 είχε δολοφονήσει και την μητέρα του και αφέθηκε ελεύθερος μία τετραετία αργότερα κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου– μετέφερε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

«Παναγία μου, βοήθεια, σώσε με! Παιδί μου, πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου που ξεψύχησε στα χέρια του 46χρονου γιου του.

Ο γείτονας που κάλεσε την Αστυνομία συγκλονίζει με την περιγραφή του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο γιος δεν εμφανιζόταν συχνά στην περιοχή μετά την αποφυλάκισή του.

Ο δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για το έγκλημα και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες: «Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε ο δράστης

Ο 46χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018 κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Ο νόμος 4322/2015 ψηφίστηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 και αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Ο νόμος αυτός προέβλεπε την αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους και είχαν καταδικαστεί για «μικρότερα εγκλήματα».

Πλέον, ο νόμος δεν ισχύει ως έχει, καθώς έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις που άλλαξαν τον τρόπο εφαρμογής του.

Οι διατάξεις του νόμου που αφορούσαν τη ευνοϊκή μεταχείριση κρατουμένων για σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία, καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν, ενώ, έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για αποφυλάκιση υπό όρους.

