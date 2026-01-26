Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η Σία Κοσιώνη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λίγο πριν βγει στον αέρα του δελτίου ειδήσεων την Πέμπτη (22/1) , καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της για προληπτικούς λόγους. Την Τετάρτη είχε αισθανθεί αδιαθεσία, ωστόσο παρουσίασε κανονικά το δελτίο. Την επόμενη ημέρα, όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, καθώς εμφάνισε έντονη δύσπνοια.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την προληπτική εισαγωγή της στη ΜΕΘ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η λοίμωξη έχει ήδη αντιμετωπιστεί από το ιατρικό προσωπικό και η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο η νοσηλεία συνεχίζεται για λίγες ακόμη ημέρες, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Metropolitan, το οποίο βρίσκεται κοντά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η απόφαση ελήφθη λόγω λοίμωξης από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση.

Για την κατάστασή της μίλησε και ο συνεργάτης και φίλος της, Γιώργος Λεμπέσης, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή. «Η Σία είναι σε καλή και σταθερή κατάσταση. Βρίσκεται σε συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης και σε μια διαδικασία ανάρρωσης. Είναι δυνατή και γι' αυτό η εικόνα της παραμένει σταθερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, την προηγούμενη ημέρα πριν από το περιστατικό την είχε δει εμφανώς κουρασμένη, επισημαίνοντας ότι συχνά αγνοεί την κόπωσή της λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων. «Κρύβει και αγνοεί συνεχώς την κούρασή της», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στο πλευρό της βρίσκονται η οικογένειά της, οι συνεργάτες της και όλοι όσοι τη γνωρίζουν, με ιδιαίτερη μέριμνα να δίνεται και στο παιδί της.

