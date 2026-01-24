Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ
Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παραστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
Σε νοσοκομείο της Αθήνας εισήχθη εσπευσμένα η Σία Κοσιώνη, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η newscaster του ΣΚΑΪ έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται προληπτικά στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου, όπου παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια φαίνεται πως ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παραστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
