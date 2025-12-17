Η συζήτηση Κοσιώνη-Παπαχελά για την απόφαση ΕΚΚΟΜΕΔ και την προληπτική λογοκρισία

Το ντοκιμαντέρ για την «17 Νοέμβρη» προκάλεσε την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να διακόψει την χρηματοδότηση μετά τις αντιδράσεις των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης

Δημήτρης Δρίζος

Η συζήτηση Κοσιώνη-Παπαχελά για την απόφαση ΕΚΚΟΜΕΔ και την προληπτική λογοκρισία
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει την μερική χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου, Αλέξη Παπαχελά, και του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, για την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», μετά τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων.

Στο ντοκιμαντέρ φιλοξενούνται δηλώσεις και του αρχιεκτελεστή της «17 Νοέμβρη», Δημήτρη Κουφοντίνα, κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών καθώς από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο ίδιο οπτικοακουστικό υλικό με τον άνθρωπο που στέρησε τις ζωές των δικών τους ανθρώπων.

Μετά τον σάλο, ο ΕΚΚΟΜΕΔ, ανακάλεσε την μερική χρηματοδότηση προς τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ του κύριου Παπαχελά, κίνηση η οποία προκάλεσε με την μεριά της, την αντίδραση τόσο του δημοσιογράφου, όσο και του τηλεοπτικού σταθμού.

Το πρωί της Τετάρτης, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, με επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του καταγγέλλοντας «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας».

Η αντίδραση Παπαχελά

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, η Σία Κοσιώνη φιλοξένησε τον Αλέξη Παπαχελά σε μια συζήτηση με έντονο συναισθηματικό και πολιτικό βάρος, λίγες ώρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος με επιστολή του έκανε λόγο για προληπτική λογοκρισία. Ο διευθυντής της «Καθημερινής» και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ τοποθετήθηκε ανοιχτά για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ, εξηγώντας τη δική του οπτική για το ζήτημα.

Ο κύριος Παπαχελάς ξεκαθάρισε εξαρχής ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευαισθησία και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, τονίζοντας ότι έχει συναντήσει ανθρώπους με αξιοθαύμαστη δύναμη, όπως η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν έκρυψε, ωστόσο, την ενόχλησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας πως κάπου εδώ ένιωσε την ανάγκη να βάλει ένα προσωπικό όριο. Υπενθύμισε ότι πριν από πολλά χρόνια ήταν από τους πρώτους δημοσιογράφους που έφεραν στο φως τις μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων, πληρώνοντας τότε και το αντίστοιχο τίμημα, σπάζοντας μια μακρόχρονη σιωπή γύρω από τη δράση της οργάνωσης.

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο η δημόσια συζήτηση για τα θύματα αποτελούσε ταμπού, όμως θεώρησε καθήκον του να το αμφισβητήσει. Γι’ αυτό και, όπως είπε, του προκαλεί ιδιαίτερη πικρία το γεγονός ότι σήμερα ακούγονται κατηγορίες περί «ξεπλύματος» της τρομοκρατίας ή του Δημήτρη Κουφοντίνα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι υπήρξε από τους πρώτους που βρέθηκαν στο κτίριο του ΣΚΑΪ τα ξημερώματα μετά την επίθεση, όταν δεν ήταν ακόμη σαφές αν υπήρχαν θύματα, τονίζοντας ότι η στάση του απέναντι στην τρομοκρατία είναι διαχρονικά ξεκάθαρη.

Στη συνέχεια στάθηκε στη φύση της δημοσιογραφικής δουλειάς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα γεμάτο δύσκολα διλήμματα. Όπως εξήγησε, σε κάθε σοβαρό ιστορικό ντοκιμαντέρ διεθνώς, είτε προέρχεται από το BBC είτε από το CNN είτε από τον ΣΚΑΪ, η έρευνα προϋποθέτει να ακουστούν όλοι οι πρωταγωνιστές, ακόμη και οι πιο σκοτεινοί. «Εγκληματίες, δολοφόνοι, ναζί, δικτάτορες αποτελούν κομμάτι της ιστορικής καταγραφής και δεν μπορούν να αγνοηθούν».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, ο Αλέξης Παπαχελάς τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταστεί σαφές πως το ντοκιμαντέρ θα περιλάμβανε συνεντεύξεις και με τρομοκράτες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να συμμετάσχουν συγγενείς θυμάτων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ξεκαθάρισε ότι όποιος αμφισβητεί την κατανόησή του για τον πόνο τους αγνοεί πλήρως την προσωπική του εμπειρία και τη διαχρονική του στάση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό τον αφορά και τον αγγίζει σε προσωπικό επίπεδο.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η κρατική χρηματοδότηση θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός εξάωρου ντοκιμαντέρ που θα παρουσίαζε συνολικά και σε βάθος την ιστορία της «17 Νοέμβρη». Τόνισε ότι προσπάθησε συνειδητά να συμπεριλάβει όλες τις απόψεις, επαναλαμβάνοντας ότι κατανοεί απολύτως την ευαισθησία και τον πόνο των συγγενών. Παρά ταύτα, υποστήριξε ότι η αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας συχνά συνοδεύεται από δύσκολες αποφάσεις και ανοιχτά διλήμματα.

Όπως είπε, όλοι θα κριθούν για τη δουλειά τους, και ο ίδιος και ο ΣΚΑΪ, όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να προεξοφλείται το περιεχόμενο ενός έργου και να αναστέλλεται η χρηματοδότησή του, πριν αυτό ολοκληρωθεί, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ανεξήγητη.

Μαρινάκης: Οι οικογένειες των θυμάτων της 17Ν δήλωσαν ότι δεν δέχονται να είναι στην ίδια εκπομπή με τον δολοφόνων των παιδιών τους

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον Σκάι ρωτήθηκε για το θέμα του ΕΚΚΟΜΕΔμε δήλωσή του ξεκαθαρίζει: «Δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας. Πόσο μάλλον για έναν από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους. Μιλάμε για χρηματοδότηση όχι για λογοκρισία. Λογοκρισία
είναι όταν απαγορεύεις. Μιλάμε για το αν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτήσει
μια έρευνα. Τι άλλαξε; Από τη στιγμή της πρώτης απόφασης μέχρι τη δεύτερη,
μεσολάβησε επιστολή θυμάτων της 17 Νοέμβρη που επισήμαναν ότι δεν δέχονται
να είναι στην ίδια εκπομπή με το δολοφόνο των παιδιών τους»…

