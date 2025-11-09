Η Σία Κοσιώνη υποδύθηκε τον...εαυτό της σε θεατρική παράσταση

Η Σία Κοσιώνη έκανε μια διαφορετική εμφάνιση, αυτήν την φορά όχι μπροστά στην κάμερα, αλλά μπροστά σε ζωντανό κοινό. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια συμμετείχε στην θεατρική παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο», η οποία ανέβηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από τη θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέλαβε να υποδυθεί τον... εαυτό της στη σκηνή και όπως δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» μετά την παράσταση, ήταν αγχωμένη για την εμφάνισή της, αλλά όταν βρέθηκε στο σανίδι, ένιωσε άνετα.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, ίσως επειδή είχατε πολύ χαμηλές προσδοκίες», είπε χιουμοριστικά η Σία Κοσιώνη για την ερμηνεία της στην παράσταση, μιλώντας στην κάμερα.

«Είχα άγχος όλη μέρα, αλλά όταν βγήκα στη σκηνή ένιωθα πάρα πολύ καλά. Το είχα διαβάσει τόσες φορές που δεν γινόταν να κάνω λάθος», τόνισε η γνωστή δημοσιογράφος.

Και συνέχισε, εξηγώντας ότι όταν ο κ. Λεμπέσης της πρότεινε τον ρόλο, σκέφτηκε ότι ήταν «τρελός»: «Όταν μου το πρότεινε ο κ. Λεμπέσης σκέφτηκα ότι είναι τρελός και επιμένω δηλαδή. Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης και ένα μέσο επιβίωσης και μέσα από αυτό μπορούμε να περνάμε μηνύματα, κάποιες φορές πιο ισχυρά από ότι μέσα από ένα δελτίο ειδήσεων».

Η γνωστή δημοσιογράφος κατέληξε, λέγοντας: «Χαίρομαι πολύ που ήταν όλοι εδώ, για μένα ήταν κάτι δύσκολο, επειδή δεν το είχα ξανακάνει οπότε συναισθηματικά είχα ανάγκη να ήταν οι δικοί μου άνθρωποι εδώ».

Τα έσοδα από την παράσταση θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Γαλιλαίας», της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα.

Διαβάστε επίσης