Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, η οποία προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο που οδήγησε σε σοβαρή πνευμονία. Η κ. Κοσιώνη παραμένει στην Εντατική Μονάδα ιδιωτικού θεραπευτηρίου, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο η ανάρρωση απαιτεί χρόνο. Ακόμη και μετά την έξοδό της από την εντατική, η δημοσιογράφος αναμένεται να παραμείνει υπό στενή νοσοκομειακή παρακολούθηση για τουλάχιστον 15 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος και πώς μεταδίδεται

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα κοινό βακτήριο που αποτελεί κύρια αιτία πρόκλησης πνευμονίας, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες σοβαρές λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα και η βακτηριαιμία.

Τρόπος μετάδοσης: Η διασπορά γίνεται μέσω σταγονιδίων (βήχας, φτέρνισμα) ή στενής επαφής με νοσούντα.

Περίοδος έξαρσης: Οι λοιμώξεις κορυφώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες και τις αρχές της άνοιξης, παράλληλα με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων.

Ομάδες υψηλού κινδύνου: Περισσότερο ευάλωτα είναι τα παιδιά κάτω των 2 ετών, οι ενήλικες άνω των 65 ετών, καθώς και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά την επικινδυνότητά του, ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά μέσω του εμβολιασμού, ο οποίος συστήνεται ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

