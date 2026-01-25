Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ιδιωτικού θεραπευτηρίου, μετά από εισαγωγή λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.

Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έχουν αποφασίσει την εντατική νοσηλεία για την καλύτερη φροντίδα της.

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε έντονη δυσφορία στην αναπνοή και αδιαθεσία το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν στο στούντιο του ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων.

Η επιδείνωση της υγείας της δεν της επέτρεψε να βγει στον «αέρα», με αποτέλεσμα την αντικατάστασή της από τη Χριστίνα Βίδου.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί, αξιολογώντας την κατάσταση, αποφάσισαν την εισαγωγή της στη ΜΕΘ για στενή ιατρική παρακολούθηση και εντατική φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με το στενό περιβάλλον της δημοσιογράφου, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της, ενώ συνεχίζει να λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία.

Η παραμονή στη ΜΕΘ κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας της και την αντιμετώπιση της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.