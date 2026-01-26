Προκλητικό δημοσίευμα για την κόντρα Άνθιμου - Βελόπουλου: Βούλγαροι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους

Διαστάσεις και στη γειτονική Βουλγαρία λαμβάνει η κόντρα μεταξύ του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου με αφορμή των πώληση ακινήτων σε Βούλγαρους.

Το βουλγαρικό δίκτυο bgnes.com καταφέρεται εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ ισχυρίζεται ότι: Η βουλγαρική παρουσία στα εδάφη της Θράκης και της Μακεδονίας υπάρχει εδώ και αιώνες, αλλά μετά την ήττα στους πολέμους για την εθνική ενοποίηση (1912-1918), μειώθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα της βίαιης και αφομοιωτικής πολιτικής της Ελλάδας. Μεγάλο μέρος του βουλγαρικού πληθυσμού εκδιώχθηκε από τα σπίτια του, ενώ τα πολιτιστικά και θρησκευτικά κτίριά του καταστράφηκαν ολοσχερώς ή «ελληνίστηκαν».

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

Η αλήθεια πίσω από τη σύγκρουση Βελόπουλου-Αντίμου

Ωστόσο, η ίδια η Ελλάδα αναγκάστηκε να γευτεί τον ίδιο πόνο με τη Βουλγαρία μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας. Εκείνη την εποχή, Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν τη δεκαετία του 1920 στη θέση των εκδιωγμένων Βουλγάρων.

Παρά την αποικιοποίηση, τη βίαιη καταστολή μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων και μετά, τον Εμφύλιο Πόλεμο (1947-1949), που ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος μεγάλος βουλγαρο-ελληνικός πόλεμος, καθώς πολλοί από τους αντάρτες που πολεμούσαν στο πλευρό των κομμουνιστών στη Θράκη και τη Μακεδονία ήταν βουλγαρικής καταγωγής, σήμερα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με βουλγαρική ταυτότητα που ζουν σε αυτές τις περιοχές και έχουν ξεχαστεί από τη Βουλγαρία.

Ως εκ τούτου, η βουλγαρική παρουσία αποδεικνύεται και από τη θεμελιώδη επιστημονική έρευνα του πατέρα Πέταρ Γκαρένα για την Ανατολική Ροδόπη, η οποία καλύπτει 1.600 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ελληνικό τμήμα. Σε αυτήν, περιγράφει τους κατασχεθέντες βουλγαρικούς ναούς, τις διαγραμμένες κυριλλικές επιγραφές και την απόλυτη επιθυμία των Ελλήνων να διαγράψουν τη μνήμη των Βουλγάρων. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνάς του είναι ότι η κύρια γλώσσα που ομιλείται στην Ανατολική Ροδόπη είναι η βουλγαρική.

Και αυτή η περιοχή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Ντεντέ Αγάτς (σ.σ. παλιά ονομασία της Αλεξανδρούπολης)

Και αν μέχρι τώρα μιλούσαμε για την ιστορική παρουσία των Βουλγάρων σε αυτές τις περιοχές, τα τελευταία 15 χρόνια έχει σημειωθεί μαζική επιστροφή Βουλγάρων στην περιοχή της Λευκής Θάλασσας. Αρχικά, ήρθαν εδώ ως τουρίστες, αλλά αργότερα, καθώς βελτιώθηκε το βιοτικό τους επίπεδο, όλο και περισσότεροι από αυτούς άρχισαν να αγοράζουν ακίνητα. Είτε πρόκειται για εξοχική κατοικία, αγροικία στη Θάσο ή ένα απλό διαμέρισμα στην Καβάλα, όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας πραγματοποιούν το «ελληνικό» τους όνειρο. Το ενδιαφέρον τους υπαγορεύεται από πολλούς παράγοντες, αλλά κανένας από αυτούς δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή εθνικιστικού ρεβανσισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει καν ότι κάποτε ζούσαν εκεί Βούλγαροι.

Επιπλέον, η παρουσία των Βουλγάρων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία μέχρι πριν από 25 χρόνια παρέμενε μια σχετικά φτωχή και υπανάπτυκτη περιοχή, εν αναμονή της «βουλγαρικής στρατιωτικής επιθετικότητας». Μετά την πτώση των φραγμών και των συνόρων, χάρη στο γεγονός ότι τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα είναι μέλη της ΕΕ, οι Βούλγαροι επέστρεψαν στην περιοχή του Αιγαίου, όχι όμως με άρματα μάχης, αλλά με σύγχρονα δυτικά αυτοκίνητα και επιχειρήσεις, και από τις αρχές του έτους, με το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ.

Το χρονικό της κόντρας Βελόπουλου - Άνθιμου

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (22/1) ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τον Μητροπολίτη ότι πουλάει σε Βούλγαρους και Τούρκους κληρονομιές Ελλήνων που παίρνει η Μητρόπολη από τους πιστούς που φεύγουν από τη ζωή.

Ο Βελόπουλος είχε αναφέρει: «Η Μητρόπολη πουλάει σε Βούλγαρους ακίνητα. Χριστέμπορας δεν είμαι. Δεν πουλάω σπίτια Ελλήνων σε Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι ήταν εξαρχικοί και έσφαξαν στη Μακεδονία και τη Θράκη τους Έλληνες, Εύχομαι να μην έκανε ο ίδιο το Δελτίο Τύπου του.Επιβεβαίωσε με αυτό ότι τα πούλησε σε ευρωπαίους πολίτες».

Απάντηση στον πρόεδρο της ΕΛληνικής Λύσης έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος για τις πωλήσεις σε Βούλγαρους και Τούρκους.

«Είναι περίπου 15 χρόνια από τότε που άνοιξαν τα σύνορα και με τη βίζα άρχισαν να έρχονται οι Τούρκοι, ο ερχομός τους μας διευκολύνει πολύ στην αγορά, ωστόσο πάντα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις/καχυποψίες σε λογικό πλαίσιο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια άρχισαν να έρχονται και κάποιο Βούλγαροι οι οποίο άρχισαν και αγοράζουν, πολύ μικρό αριθμό ακινήτων που ελέγχεται και παρακολουθείται από τις υπηρεσίες που πρέπει», ανέφερε αρχικά ο Μητροπολίτης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, σημειώνοντας στη συνέχεια:

«Μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτή, η Μητρόπολη πώλησε δύο ακίνητα, ένα του μοναστηριού και ένα του ΙΝ της Αγίας Αναστασίας με διαγωνισμό δημόσιο.

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να πει δεν δίνω ακίνητα λόγω θρησκευτικών παραδόσεων και εθνικής καταγωγής. Όποιος λέει λοιπόν ότι δημόσιος διαγωνισμός μπορεί να αποκλείσει κάποιους δεν ξέρει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και μάλιστα του Δημοσίου. Το παράπονο λοιπόν του κ. Βελόπουλου, είναι γιατί ενώ στην περιοχή υπάρχουν Βούλγαροι και Τούρκοι η αγορά τους υποδέχονται πολύ ευχάριστα. Ζει η αγορά μας με αυτόν τον κόσμο. Αν ήταν από του Λουξεμβούργο ή την Ελβετία δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα».

