Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Ένταση και πάλι στα Βορίζια, στη «σκιά» του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες.

Η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από τα Χανιά, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν δυόμισι μήνες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του cretalive.gr.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ωστόσο, ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με κορονοϊό και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα, πάλι, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Όλο αυτό τον καιρό, οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν «εκρηκτικές», αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από εκείνη ότι οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να «εξαπολύουν» ύβρεις και απειλές εις βάρος της.

Μάλιστα, ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή, είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.

