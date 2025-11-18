Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: «Είναι μαφιόζοι που αναμετρώνται μεταξύ τους για ζωοκλοπές και ναρκωτικά»

Την Πέμπτη, από την Κρήτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα παρουσιάσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή.

Για την υπόθεση των Βοριζίων μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες που φέρουν όπλα».

Αναφερόμενος στην κοινωνία και την εγκληματικότητα σημείωσε: «Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε».

Για τα Βορίζια ξεκαθάρισε: «Στα Βορίζια είναι εγκληματικές ομάδες, μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής. Είναι μαφιόζοι, οι οποίοι αναμετρώνται μεταξύ τους ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσει ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουν επιδοτήσεις…».

Για την κατάσταση στην Κρήτη είπε: «Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια επισκέπτες, 600.000 κατοίκους, δεν είχε ούτε μια ληστεία φέτος το καλοκαίρι, ούτε μια κλοπή. Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα, έχουμε αυτές τις εστίες οι οποίες όμως έχουν πολύ βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι γίνονται πολύ δυνατοί σε βάρος κάποιων άλλων. Η αστυνομία υπήρχε εκεί και κάνει καλή δουλειά αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να πάνε να οργώνουν τα χωριά αλλά να διερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες».

Για την εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες, ο υπουργός ανέφερε πως «είναι μια μόδα όλο αυτό με τις απάτες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και η αστυνομία κάνει μια προσπάθεια να ενημερώνει τους πολίτες. Είναι φοβερό που μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες, που είναι κυρίως Ρομά, από συνοικισμούς που οργανώνονται και στη συνέχεια εξαπατούν ηλικιωμένους ή παιδιά. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας και δεύτερον υπάρχουν στο στόχαστρο και άλλες τέτοιες ομάδες. Υπάρχουν σε ορισμένους συνοικισμούς όπως είναι το Ζευγολατιό Κορινθίας, είναι πρωταθλητές. Είναι κακοποιοί κανονικοί. Και πόσα ακόμα μεμονωμένα γίνονται. Αλλά γίνεται καλή δουλειά.



Σε ορισμένους οικισμούς της δυτικής Αττικής, πάρα πολύς κόσμος είναι στη φυλακή. Γιατί η δραστηριότητα των υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη. Ουδέποτε υπήρχαν τόσες πολλές συλλήψεις και τόσες προφυλακίσεις από την αστυνομία».

Επίσης, τόνισε τα μέτρα στην Αττική: «Έχουμε οχυρώσει όλη την Αττική με προσωπικό, με καλές υπηρεσίες, συλλαμβάνονται όλοι και προφυλακίζονται διότι άλλαξε ο νόμος με την υποδικία και την υποτροπή και άρα πας φυλακή όταν είσαι υπότροπος, ενώ μέχρι τώρα είχαμε 20 και 30 φορές υπότροπος και έξω. Όλο αυτά οδηγούν προς άλλες μορφές εγκλήματος».

Διαβάστε επίσης