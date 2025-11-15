Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

Συνολικά θα διατεθούν 473 αστυνομικοί, ενώ, προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

Αστυνομικοί έξω από καταυλισμό Ρομά στον Βλυχό Μεγάρων.

Από σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2025, η Δυτική Αττική περνά σε νέο καθεστώς αστυνόμευσης, καθώς ξεκινά η εικοσιτετράωρη παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι οι αστυνομικοί θα παραμένουν σε εικοσιτετράωρη βάση εντός των οικισμών, πραγματοποιώντας προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα, κατοικίες και πρόσωπα. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι για παράνομη οπλοκατοχή και θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση των κατοίκων για ζητήματα ασφάλειας και δικαιωμάτων.

Οι συγκεκριμένες ομάδες υπάγονται επιχειρησιακά στην Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Εγκληματολογικών Ερευνών (το «ελληνικό FBI»), ενώ στην Αττική θα τελούν υπό κεντρικό συντονισμό. Η δράση τους δεν θα περιορίζεται στην επιβολή του νόμου, αλλά και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις κοινότητες Ρομά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους 50 νέους διαμεσολαβητές που προσλαμβάνονται για να λειτουργούν ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους αστυνομικούς και τις τοπικές κοινωνίες. Οι διαμεσολαβητές θα συμβάλλουν στην επίλυση διαφορών, τη βελτίωση της συνεργασίας και την πρόληψη εντάσεων, ώστε το πρόγραμμα να έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, όχι μόνο αστυνομικό.

Η Αττική είναι η τελευταία φάση του σχεδίου, με τον Ασπρόπυργο, τη Φυλή, τη Μάνδρα και τα Μέγαρα να τελούν από σήμερα υπό αστυνόμευση 24/7. Πρόκειται για περιοχές όπου τα φαινόμενα παραβατικότητας, παράνομης οπλοκατοχής και διακίνησης ναρκωτικών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει ορατή αστυνομική παρουσία, αλλά και συστηματική συνεργασία με τους κατοίκους για την αποκατάσταση της αίσθησης ασφάλειας.

Όπως έχει υπογραμμίσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, «η επιχείρηση δεν στοχεύει στην καταστολή, αλλά στη συμβίωση, την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα». Πρόκειται, όπως είπε, για ένα νέο μοντέλο κοινότητας – αστυνόμευσης, με στόχο την κοινωνική ειρήνη και τη διαρκή παρουσία του κράτους στις γειτονιές που το χρειάζονται περισσότερο.

