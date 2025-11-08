Σε ισχύ το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά - Δείτε εικόνες

Εξαμίλια Κορινθίας μεσημέρι Σαββάτου 8/11. Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το MEGA καταγράφεται καρέ – καρέ ο έλεγχος που πραγματοποιείται αρχικά έξω από τους καταυλισμούς, στα αυτοκίνητα, και καταγράφονται τα στοιχεία οδηγών και επιβαινόντων.

Στο εσωτερικό του καταυλισμού πραγματοποιούνται σωματικοί έλεγχοι από τους ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι και στον οικισμό «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αστυνόμευση οικισμών Ρομά έχει μπει σε εφαρμογή και αφορά σε 25 περιοχές και 152 σημεία με 473 αστυνομικούς και 50 διαμεσολαβητές.

Στην Αττική, η υλοποίηση του σχεδίου θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου.

Το νέο σχέδιο υλοποιείται από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, και οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI θα πραγματοποιούν σε 24ωρη βάση ελέγχους στους καταυλισμούς.

Το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: πρόληψη, συνεργασία και διαμεσολάβηση.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης σε περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

