Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά σε διανομέα μέσα στη νύχτα
O διανομέας τραυματίστηκε από την επίθεση που δέχθηκε
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών Ρομά εν ώρα εργασίας.
Σύμφωνα με το tempo24.gr Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης.
O διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E
10:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μπορείτε το 3Χ3» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κινέζικος κινητήρας βενζίνης πετυχαίνει ρεκόρ θερμοδυναμικής απόδοσης
12:26 ∙ LIFESTYLE