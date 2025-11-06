Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά σε διανομέα μέσα στη νύχτα

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών Ρομά εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης.

O διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

