Πάτρα: Γυναίκα πήγε σε καταυλισμό για να ζητήσει την τσάντα που της έκλεψαν - Συνελήφθη ο δράστης

Το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην Πάτρα, δύο άτομα ακινητοποίησαν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα και της άρπαξαν την τσάντα, η οποία περιείχε μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό, κινητό τηλέφωνο, 160 ευρώ, τραπεζική κάρτα και γυαλιά ηλίου.

Η γυναίκα, προσπαθώντας να εντοπίσει τα κλοπιμαία, μετέβη σε καταυλισμό της περιοχής, όπου εντόπισε τον δράστη, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο άνδρας της παρέδωσε μέρος των κλεμμένων αντικειμένων, ωστόσο της ζήτησε χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για να της επιστρέψει και τα υπόλοιπα, μεταξύ των οποίων και την αλυσίδα με τον σταυρό. Παράλληλα, την απείλησε, προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο χθες το πρωί στον καταυλισμό.

