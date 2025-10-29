Πάτρα: Έβγαλε πιστόλι σε νυχτερινό μαγαζί και σημάδευε αναίσθητο 24χρονο

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Πάτρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με έναν 24χρονο πελάτη του καταστήματος, όπως αναφέρει το tempo24. Στη συνέχεια, στον καβγά συμμετείχε και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις διωκτικές αρχές της περιοχής.

Ο 31χρονος επιτέθηκε με γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου, τον οποίο έριξε αναίσθητο στο έδαφος. Καθώς ο νεαρός βρισκόταν αναίσθητος, ο 31χρονος έβγαλε πιστόλι, το όπλισε και το έστρεψε εναντίον του 24χρονου μπροστά στα μάτια αρκετών θαμώνων. Ευτυχώς, οι ψυχραιμότεροι παρευρισκόμενοι απέτρεψαν την χρήση του όπλου.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Πρόκειται για έναν 31χρονο Αλβανό, ο οποίος είχε στο παρελθόν απελαθεί από τη χώρα και βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματοι πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Παράλληλα, αναζητείται το άτομο που αρχικά συνεπλάκη στον καβγά με το θύμα.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» όπου, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, αποχώρησε.

