Νέα Κίος: Καταδικάστηκαν οδηγός και συνοδηγός για τον θάνατο της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών

Σε ποινή κάθειρξης 18 ετών καταδικάστηκε σήμερα (29/10) ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στη Νέα Κίο το 2024 στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 37χρονη μητέρα. Εκτός από τον οδηγό σε ποινή κάθειρξης καταδικάστηκε και ο συνοδηγός του οχήματος.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Αργολίδας τον Οκτώβριο του 2024, εκδικάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου.

Οι δύο νεαροί – οδηγός και συνοδηγός – που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη αυστηρότητα από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των δύο νεαρών, το ενδιαφέρον της υπόθεση εστιάζεται στην αυστηρότητα που επέδειξε το δικαστήριο στον συνοδηγό του μοιραίου οχήματος ο οποίος παρόλο που δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι προκειμένου να αποτρέψει την πορεία του μοιραίου οχήματος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καταδικάστηκε με βαρύτατη ποινή χωρίς αναστολή.

Ο συνοδηγός καταδικάστηκε ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ελληνική επιβάλλει ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στον νεαρό συνοδηγό, παρόλο που είχε λευκό ποινικό μητρώο, δεν χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Η οικογένεια της 38χρονης εκλιπούσας από την πλευρά της έκανε λόγο για παραδειγματική τιμωρία και δήλωσε ικανοποιημένη για την απόφαση του δικαστηρίου.

Το τροχαίο δυστύχημα

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα είχε σημειωθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 έξω από ένα βενζινάδικο στη Νέα Κίο.

Μάλιστα, το δυστύχημα είχε καταγραφεί και σε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η σφοδρότατη σύγκρουση από την οποία έχασε τη ζωή της η 37χρονη μητέρα.

Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα έκανε κόντρες εκείνο το πρωινό, στην παραλιακή της περιοχής.

Στο όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα επέβαιναν δύο Ρομά οι οποίοι τραυματίστηκαν, για τους οποίους είχαν γίνει καταγγελίες στις Αρχές το προηγούμενο διάστημα, για συμμετοχή σε παράνομους αγώνες ταχύτητας.

Η άτυχη γυναίκα πήγαινε κανονικά στο ρεύμα της, χωρίς να τρέχει. Ούτε ο οδηγός, ούτε η άτυχη γυναίκα που σκοτώθηκε είχαν περιθώρια αντίδρασης.

Το αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και το φρενάρισμα ήταν αδύνατον να αποτρέψει το δυστύχημα.

