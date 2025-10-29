Βανδαλισμός o στολισμός στο Μνημείο του Ζαλόγγου - Tι καταγγέλλει το Ίδρυμα Ίδρυμα Ζογγολόπουλου

Την έντονη αντίδραση του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου προκάλεσε η επιλογή της δημοτικής αρχής Πρεβέζης να τοποθετήσει εθνόσημα και σημαιούλες στο Μνημείο «Ο Χορός του Ζαλόγγου». Όπως καταγγέλλει το ίδρυμα, η παρέμβαση αυτή θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του έργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, η πρόσφατη παρέμβαση στον χώρο του μνημείου συνιστά βανδαλισμό ενός έργου της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου. «Οι αρμοί του μνημείου έχουν επισκευαστεί το 2013 με ειδικά υλικά από εξειδικευμένους συντηρητές για την προστασία του έργου από τη διάβρωση που προκαλεί η βροχή», αναφέρει το Ίδρυμα.

Μάλιστα στην ανακοίνωση του ιδρύματος επισημαίνεται ότι οι σημαιούλες και τα εθνόσημα που καρφώθηκαν δεν προσθέτουν καλλιτεχνική ή εκπαιδευτική αξία στο μνημείο, ενώ αντίθετα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο υλικό του. Το Ίδρυμα ζητά την άμεση απομάκρυνση των σημαιών και των εθνόσημων, καθώς και την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών με κατάλληλα υλικά συντήρησης.

Παράλληλα, γίνεται έκκληση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για επίπληξη των υπευθύνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του μνημείου, το οποίο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό στολίδι της περιοχής και αναγνωρίζεται για την αισθητική του αξία που φαίνεται από μεγάλη απόσταση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης η ιστορική διάσταση του μνημείου, τονίζοντας ότι η τοποθέτηση των σημαιών δεν συνδέεται με το ιστορικό πλαίσιο του έργου και δεν συμβάλλει στην εκπαίδευση ή την ενημέρωση των επισκεπτών.

