Βόλος: Συγκινεί ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε στην Ιάσονος

Αναβιώνει στο Εφετείο το τραγικό δυστύχημα που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2023 στον Βόλο όταν ένας οδηγός μηχανής είχε παρασύρει τότε έναν 55χρονο που κρατούσε στην αγκαλιά του τον εγγονό του. Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν το βρέφος να βρεθεί στο οδόστρωμα και να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή του.

Η μοιραία παράσυρση

Ήταν Νοέμβριος του 2023 όταν στην οδό Ιάσονος μία μηχανή παρέσυρε έναν άνδρα που κρατούσε στα χέρια του ένα βρέφος μόλις 4 μηνών. Το άτυχο βρέφος κατέληξε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο οδηγός της μοιραίας μηχανής κάθισε για μία ακόμη φορά στο σκαμνί για το δυστύχημα καθώς η τραγική υπόθεση αναβιώνει αυτές τις ημέρες στο Εφετείο του Βόλου.

Η οικογένεια του βρέφους συνεχίζει να ζητά δικαίωση, καθώς όπως σημειώνει έτρεχε με 104 χλμ./ ώρα, ενώ είχε καταναλώσει και αλκοόλ.

Τραγικό πρόσωπο στις απίστευτες εικόνες, η μητέρα του βρέφους, που είδε μπροστά στα μάτια της τον θάνατο του μωρού της. Πήγαιναν να συναντήσουν την υπόλοιπη οικογένεια σε παρακείμενο μαγαζί.

Ο παππούς του παιδιού μίλησε στο Mega και συγκλόνισε με τα όσα είπε για το δυστύχημα.

«Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά ήμουν εγώ. Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά, κοντοστάθηκε το αυτοκίνητο να περάσω και τότε βγαίνει μία μηχανή, σφίγγω το μωρό, και από εκεί δεν θυμάμαι… Με χτύπησε, σηκώθηκα εγώ πάνω, το έψαχνα… Μετά ήμουν στα χαμένα. Εγώ έλεγα πώς και πώς να γυρίσω σπίτι να το δω. Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα. Πρέπει να κρατηθώ για τον γιο μου. Ζητάω μία δίκαιη δίκη. Για μένα φταίει», ανέφερε ο παππούς του αδικοχαμένου βρέφους.

Η οικογένεια συνεχίζει να ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δικυκλιστή, ο οποίος από την πλευρά του προβάλει τους δικούς του ισχυρισμούς.

