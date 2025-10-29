Δολοφονία στην Κίσσαμο: Νέες μαρτυρίες για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου σε γλέντι

Το ερχόμενο Σάββατο, 1 Νοεμβρίου θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε ο 22χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον ξάδερφό του σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων.

Η μεταφορά του δράστη ενώπιων των δικαστικών Αρχών με αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στην περιοχή καθώς οι φόβοι για βεντέτα φουντώνουν με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Στο μεταξύ νέες μαρτυρίες για τη σχέση θύτη και θύματος από φίλους και συγγενείς που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μαρτυρούν μία περίπλοκη σχέση μεταξύ τους.

«Είχανε από παλιά, είχαν περιουσιακά και τέτοια και τσακώνονταν. Τον πιτσιρικά τον είχε σαν οικογένεια. Από τη μία ήθελε να τον προστατέψει, από την άλλη ήθελε να τον πειράξει. Κάπου κοντραριστήκαν στα λόγια, κοντραρίζονταν. Του έδωσε μία φορά ένα χαστούκι», αναφέρουν συγγενείς θύματος και δράστη, συμπληρώνοντας:

«Προχθές στην γιορτή του κάστανου καθόταν ο πιτσιρικάς με την παρέα του και πήγε (το θύμα) στην παρέα αλλά ήταν πιωμένοι και οι μεν και οι δε και κάτι του είπε εκεί και νόμιζε ότι… Έκανε μία απότομη κίνηση και νόμιζε ότι πάει να βγάλει πιστόλι (το θύμα) και ο πιτσιρικάς τράβηξε το δικό του και τον σκότωσε. Το θέμα είναι να μην προχωρήσει το πράγμα και από την μία πλευρά και από την άλλη. Να μην χωριστούμε στα δύο και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Εύχομαι να μην προχωρήσει».

Ο νεαρός δράστης μετά το φονικό πέταξε το όπλο του εγκλήματος σε χωράφι και κρύφτηκε έως ότου παραδοθεί.

«Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ, δεν θα την μάθετε ποτέ. Εγώ να σας πω, τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω. Τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου, μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό», λέει η σύζυγος του 52χρονου θύματος.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του 22χρονου δράστη, μιλώντας στο Mega επεσήμανε πως ο εντολέας του έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

«Το όπλο ήταν του πατέρα του. Ο ίδιος δεν είχε άδεια. Φοβάμαι βεντέτα, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει μεγάλο μένος. Έχει μετανιώσει για την πράξη του και έχει ζητήσει συγγνώμη. Κατά την απολογία του το Σάββατο θα πει τι έγινε», σημείωσε στη συνέχεια.

«Θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση»

Συγγενής του δράστη, μιλώντας στο Mega, σημείωσε για τον 52χρονο ότι «ήταν θέμα χρόμου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση».

«Για εμάς που ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός, ήταν θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση. Είχε πρόβλημα με όλο το χωριό αυτός, κανείς δεν του μιλούσε στο χωριό. Ο άνθρωπος ήταν περίεργος τύπος. Ήταν επιθετικός, ο άνθρωπος ήταν τρελός, δεν ήταν με τα καλά του. Το παιδί δεν είχε την ψυχραιμία που χρειαζόταν, που θα είχε ένας μεγαλύτερος και έμπλεξε αυτός. Το παιδί τώρα πάνω στην προσβολή της μάνας του, πάνω στον φόβο που ένιωσε ότι θα γίνει το αντίθετο από ό,τι έγινε, σου λέει καλύτερα να προλάβω εγώ», ανέφερε αρχικά ο συγγενής του 22χρονου, προσθέτοντας στη συνέχεια:

«Ήταν επιθετικός, είχε ξυλοδαρμούς αρκετούς και είχε και πάρα πολλές μηνύσεις. Το ποινικό του μητρώο ήταν ξεχειλισμένο. Αυτός πήγε και μπήκε στην παρέα του μικρού και δεν έπρεπε να το κάνει. Πήγε και τσαμπουκαλεύτηκε μέσα στους άλλους, στην παρέα του πιτσιρικά που ήταν όλο το σόι εκεί πέρα. Δεν επιτέθηκε ο πιτσιρικάς. Ο πιτσιρικάς, είναι πιτσιρικάς, δεν θα σκεφτεί αυτό που θα κάνει, τώρα το σκέφτεται που είναι μέσα. Είναι μετανιωμένο, κατάλαβε την πράξη του, από εκεί και πέρα τώρα θα κάνει υπομονή, όλοι θα κάνουν υπομονή», σημειώνει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων του χωριού ο χαρακτήρας του θύματος ήταν εκρηκτικός. Άλλες μαρτυρίες από συγγενείς του θύματος κάνουν λόγο πως απλά δεν ήθελε την αδικία, ενώ υπάρχουν και αυτοί που έβλεπαν πως οι εκρήξεις του συχνά τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

«Ο πατέρας του δολοφόνου και (το θύμα) κάνανε πάρα πολύ παρέα και μεγαλώσανε μαζί. Δεν είχαν διαφορές. Το τι ακούγονται τώρα, συνέχεια, κατηγορίες, είναι υπέρ τους για να δούνε πώς θα τα βγάλουνε πέρα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Κατέβηκε κάτω στην πλατεία για να πιούνε ένα ποτηράκι κρασί και ετοίμαζε η μεγάλη κόρη στο σπίτι για την γιορτή, ‘ετοίμασα, ετοίμασα, καθάρισα το σπίτι, ετοίμασα’ μου λέει ‘να φέρουν το φέρετρο ή να φτιάξω να φάμε για την γιορτή του’», λέει συγγενής του θύματος.

Στο περιβάλλον του θύματος δεν λείπουν οι φωνές που θα πουν πως η τοπική κοινωνία τον αδικούσε. Από την άλλη είναι όσοι λένε πως ίσως ο ίδιος αδικούσε τον εαυτό του.

Διαβάστε επίσης