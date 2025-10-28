Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

Φύλλο και φτερό έκαναν οι Αρχές το αγροτεμάχιο του 22χρονου που σκότωσε εν ψυχρώ 52χρονο στη «γιορτή του κάστανου» στην Κίσσαμο Χανίων.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές λίγες ώρες μετά το φονικό συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις που αφορούν όπλα στα Χανιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα το οποίο εικάζεται ότι είναι το όπλο του εγκλήματος.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του 22χρονου δράστη της δολοφονίας στην Κίσσαμο μιλάει στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφέρει ότι ο δράστης είδε το 55χρονο θύμα να κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος, έγινε ένα επεισόδιο και από τον φόβο του ο δράστης πυροβόλησε. Είναι κοροϊδία να μιλάμε για νόμιμα όπλα στην Κρήτη» είπε.

Σύζυγος θύματος: «Ο ένας κρύβει τον άλλον»

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί: «Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν», συνέχισε.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι», πρόσθεσε.

Φόβος για βεντέτα

Μετά τη δολοφονία ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, στο χωριό η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σημειώνεται πως και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη (28/10).

