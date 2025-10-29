Έλενα Κρεμλίδου: «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων»

Η Έλενα Κρεμλίδου θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα μετά την καταδίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn. Ο 36χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης ενώ του επιβλήθηκαν 5.000 ευρώ ως διοικητικό πρόστιμο.

Μέσα από το Instagram, η influencer μοιράστηκε ένα σημείωμα που της έστειλε μια γυναίκα με το όνομα «Μαρία», η οποία την επαίνεσε για το θάρρος που έδειξε καθόλη τη διάρκεια της δίκης.

«Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά»

Μετά την δικαστική απόφαση η γνωστή influencer μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, και έκανε λόγο για «ηθική δικαίωση». «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά», τόνισε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία αντίστοιχη περίπτωση, να το κυνηγήσουν και θα τα καταφέρουν να βρουν ανθρώπους ακόμα και πίσω από "fake" λογαριασμούς. Χαίρομαι διπλά γιατί είμαι παράδειγμα ζωντανής δικαίωσης», πρόσθεσε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Όταν έλαβα την πρώτη απειλή ήμουν έτοιμη να πηδήξω από τον 4ο όροφο»

«Αυτή η υπόθεση είναι κάτι που με ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τρέχω από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με δικηγόρους, έχω κάνει κάποιες τελευταίες δίκες και τα λοιπά, είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό», είχε εξομολογηθεί η γνωστή influencer.

«Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι, κυνηγήστε το δίκιο σας. Έτσι όπως κάθομαι τώρα, εδώ στην κουζίνα, ήταν η πρώτη στιγμή που την έλαβα την πρώτη απειλή και ήμουν έτοιμη να πηδήξω από εδώ κατευθείαν. Από τον 4ο όροφο. Δηλαδή είχα σοκαριστεί τόσο πολύ, δεν ξέρω τι με σταμάτησε και απλά επί τόπου σκέφτηκα πως μπορώ να πάρω τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος» σημείωσε η Έλενα Κρεμλίδου.

Καταλήγοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Survivor στο οποίο έχει λάβει και η ίδια μέρος: «Αν δεν έτρωγαν στο Survivor All Star θα έβαζα τον τίτλο… Hunger Games! Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι ίσως καλύτερα προετοιμασμένοι αν δεν ήθελα να γίνουν όλα αυτά με τα βίντεο ότι τρώνε και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ τοξικό όλο αυτό σε σημείο που ένα μέρος των χρημάτων θα το φας σίγουρα σε ψυχολόγους και σε ψυχιάτρους».

