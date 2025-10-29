Δικαιωμένη η Έλενα Κρεμλίδου: Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

Το μήνυμα της γνωστής influencer μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση revenge porn

Newsbomb

Δικαιωμένη η Έλενα Κρεμλίδου: Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 ευρώ χωρίς ελαφρυντικά είναι η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στους κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου.

Η γνωστή influencer μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, μετά την δικαστική απόφαση και έκανε λόγο για «ηθική δικαίωση». «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά», τόνισε η γνωστή influencer.

«Θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία αντίστοιχη περίπτωση, να το κυνηγήσουν και θα τα καταφέρουν να βρουν ανθρώπους ακόμα και πίσω από "fake" λογαριασμούς. Χαίρομαι διπλά γιατί είμαι παράδειγμα ζωντανής δικαίωσης», πρόσθεσε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Όταν έλαβα την πρώτη απειλή ήμουν έτοιμη να πηδήξω από τον 4ο όροφο»

«Αυτή η υπόθεση είναι κάτι που με ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τρέχω από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με δικηγόρους, έχω κάνει κάποιες τελευταίες δίκες και τα λοιπά, είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό», είχε εξομολογηθεί η γνωστή influencer.

«Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι, κυνηγήστε το δίκιο σας. Έτσι όπως κάθομαι τώρα, εδώ στην κουζίνα, ήταν η πρώτη στιγμή που την έλαβα την πρώτη απειλή και ήμουν έτοιμη να πηδήξω από εδώ κατευθείαν. Από τον 4ο όροφο. Δηλαδή είχα σοκαριστεί τόσο πολύ, δεν ξέρω τι με σταμάτησε και απλά επί τόπου σκέφτηκα πως μπορώ να πάρω τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος» σημείωσε η Έλενα Κρεμλίδου.

Καταλήγοντας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Survivor στο οποίο έχει λάβει και η ίδια μέρος: «Αν δεν έτρωγαν στο Survivor All Star θα έβαζα τον τίτλο… Hunger Games! Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι ίσως καλύτερα προετοιμασμένοι αν δεν ήθελα να γίνουν όλα αυτά με τα βίντεο ότι τρώνε και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ τοξικό όλο αυτό σε σημείο που ένα μέρος των χρημάτων θα το φας σίγουρα σε ψυχολόγους και σε ψυχιάτρους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος: Ολοκληρωτικό «λίφτινγκ» στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ

17:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαίωση Δ. Γιαννακόπουλου: Απαλλάχτηκε από τον αθλητικό δικαστή μετά από καταγγελία του ΟΣΦΠ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστραλία: Στοχοποιούν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου και να εξωθούν σε βία για... πλάκα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αιγάλεω – Άρης 1-3: Οι «κίτρινοι» έκαναν το χρέος τους και το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

16:57TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση έλαβε 500 λίρες για να εγκαταλείψει τη χώρα

16:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ξεκάθαρο και παθιασμένο μήνυμα παραμονής στους Μπακς - Βίντεο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στο γιατρό

16:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνέδριο του πανεπιστημίου Cambridge για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρένο στο ποτό των ανηλίκων: Χειροπέδες σε επτά άτομα και εκατοντάδες έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκαν 69 χρυσά νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους σε δημοπρασία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά

16:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Το Σάββατο (01/11) η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό – Το πρόγραμμα

16:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βασιλική θύελλα στη Βρετανία: Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον «ενδέχεται να βρεθούν στη φυλακή», προειδοποιεί βιογράφος

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά» - Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκαν 69 χρυσά νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους σε δημοπρασία

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ