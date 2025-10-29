Δικαιωμένη η Έλενα Κρεμλίδου: Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

Δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 ευρώ χωρίς ελαφρυντικά είναι η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στους κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου.

Η γνωστή influencer μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, μετά την δικαστική απόφαση και έκανε λόγο για «ηθική δικαίωση». «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά», τόνισε η γνωστή influencer.

«Θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία αντίστοιχη περίπτωση, να το κυνηγήσουν και θα τα καταφέρουν να βρουν ανθρώπους ακόμα και πίσω από "fake" λογαριασμούς. Χαίρομαι διπλά γιατί είμαι παράδειγμα ζωντανής δικαίωσης», πρόσθεσε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Όταν έλαβα την πρώτη απειλή ήμουν έτοιμη να πηδήξω από τον 4ο όροφο»

«Αυτή η υπόθεση είναι κάτι που με ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τρέχω από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με δικηγόρους, έχω κάνει κάποιες τελευταίες δίκες και τα λοιπά, είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό», είχε εξομολογηθεί η γνωστή influencer.

«Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι, κυνηγήστε το δίκιο σας. Έτσι όπως κάθομαι τώρα, εδώ στην κουζίνα, ήταν η πρώτη στιγμή που την έλαβα την πρώτη απειλή και ήμουν έτοιμη να πηδήξω από εδώ κατευθείαν. Από τον 4ο όροφο. Δηλαδή είχα σοκαριστεί τόσο πολύ, δεν ξέρω τι με σταμάτησε και απλά επί τόπου σκέφτηκα πως μπορώ να πάρω τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος» σημείωσε η Έλενα Κρεμλίδου.

Καταλήγοντας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Survivor στο οποίο έχει λάβει και η ίδια μέρος: «Αν δεν έτρωγαν στο Survivor All Star θα έβαζα τον τίτλο… Hunger Games! Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι ίσως καλύτερα προετοιμασμένοι αν δεν ήθελα να γίνουν όλα αυτά με τα βίντεο ότι τρώνε και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ τοξικό όλο αυτό σε σημείο που ένα μέρος των χρημάτων θα το φας σίγουρα σε ψυχολόγους και σε ψυχιάτρους».

Διαβάστε επίσης