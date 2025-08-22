Η αποκάλυψη της Έλενας Κρεμλίδου για τον χωρισμό της: «Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο»

Στον χωρισμό της αναφέρθηκε δημόσια η Έλενα Κρεμλίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνώστη Influencer απάντησε στα social media σε αρκετές προσωπικές ερωτήσεις και μεταξύ άλλων δέχθηκε μια ερώτηση για το αν την περίοδο αυτή βρίσκεται σε σχέση. Η ίδια απαντώντας αποκάλυψε πως έχει χωρίσει από τον Ιανουάριο, ωστόσο νιώθει πολύ καλά με τον εαυτό της και προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς.

«Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο και γενικά πάει καλά αυτό. Και να φανταστείς αυτούς τους 8 μήνες το μεγαλύτερο διάστημα δεν μιλάω καν σε άνθρωπο (με ερωτική διάθεση). Νιώθω πως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που περνάω τόσο πολύ χρόνο μόνο με τον εαυτό μου και με ανθρώπους που με βοηθούν να εξελιχθώ», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η Έλενα Κρεμλίδου.

