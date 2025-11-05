Θήβα: Ρομά κάλεσαν για πλάκα ασθενοφόρο και στη συνέχεια το έσπασαν πετώντας πέτρες - Φωτογραφίες

Αδιανόητη φάρσα επινόησαν Ρομά στη Θήβα, οι οποίοι αρχικά κάλεσαν μέσα στη νύχτα ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για πλάκα και στη συνέχεια το έσπασαν.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 03 Νοεμβρίου όταν Ρομά από τον καταυλισμό στο Πυρί της Θήβας αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για μεταφορά ασθενούς αναφέροντας πως είναι επείγον περιστατικό, όπως αναφέρει το permissos.gr.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και στη θέα του οι Ρομά του καταυλισμού του επιτέθηκαν πετώντας πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν το τζάμι του οχήματος.

Ο οδηγός του ΕΚΑΒ κατόρθωσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και αποχώρησε από το σημείο χωρίς να δώσει συνέχεια στο συμβάν.