Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

Σε 25 περιοχές θα υπάρχει 24ωρη αστυνόμευση με 473 ένστολους και 50 διαμεσολαβητές

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει
Ξεκινά από σήμερα Σάββατο (8/11) στην Περιφέρεια, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, η οποία θα αναλάβει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία και θα περιλαμβάνει 24ωρη παρουσία με τη συμμετοχή 473 ενστόλων και 50 διαμεσολαβητών. Στόχος η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Σημειώνεται ότι οι ομάδες αυτές θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Χρυσοχοΐδης: «Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας»

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι: «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα.»

«Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» επεσήμανε ο Υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.

Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από "διαμεσολαβητές" που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

