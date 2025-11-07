Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε ακόμη 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στάθηκε και στην υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τις ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή και την εγκατάσταση του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη.

«Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία, αλλά και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας», είπε αρχικά.

«Γίνονται διεξοδικές έρευνες σε 4 οικογένειες που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις και αφορούν τη ροή χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και τη σύνδεση με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι φάκελοι θα διαβιβαστούν άμεσα στον εισαγγελέα», γνωστοποίησε επιπλέον, μιλώντας για τις συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με το σκάνδαλο στον Οργανισμό πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

«Στις 31 Αυγούστου, είχαμε ανακοινώσει 6.354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1.036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Προσφάτως, τον Οκτώβριο, καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατ. ευρώ, σύνολο 33 εκατ. ευρώ έχουν καταλογιστεί σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις».

«Στο πλαίσιο των ερευνών, προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πορων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαδιβαστούν στον εισαγγελέα και η τυχόν καθοδήγηση από τρίτα πρόσωπα», υπογράμμισε αναλυτικά.

