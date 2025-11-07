Ο Βορίδης «καρφώνει» τον Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Γιατί του ζήτησε να παραιτηθεί

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Μάκης Βορίδης

Με ιδιαίτερα γλαφυρό ύφος, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, προσήλθε σήμερα για να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας ευθύς εξαρχής σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα.

Ο Μάκης Βορίδης υπεραμύνθηκε της εφαρμογής της τεχνικής λύσης, η οποία όπως είπε είναι ακόμη σε ισχύ, ενώ θα πάψει όταν γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2015.

«Είχα παρακαλέσει τον κ. Καπρέλη και τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ, για να μην υπάρχει καμία διαταραχή στις πληρωμές, να παραμείνει και να κάνει την πληρωμή. Ήταν ένα τεχνικό ζήτημα και όχι πολιτικό. Δε μετανιώνω καθόλου για το ότι έμεινε ο κ. Καπρέλης για να κάνει την πληρωμή.

Ήμουν 3 μήνες υπουργός, δεν είχα μπει σε αυτό το βάθος ακόμη, οπότε συνεφώνησα με την πρόταση της υπηρεσίας».

Κατέληξε ότι η πρόταση μάλιστα δεν ήταν λανθασμένη, ενώ σε σχέση με το «συμφωνώ» που είχε υπογράψει στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξήγησε ότι αν δεν το είχε υπογράψει θα ήταν παράβαση καθήκοντος, εφόσον δεν είχε προηγηθεί η υπογραφή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Όπως είπε μάλιστα, αντίστοιχη υπογραφή είχαν βάλει και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης.

«Είναι απολύτως νόμιμο, είναι επιβαλλόμενο. Το θέμα της νομιμότητας ορθοτομείται και λήγει», είπε συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Μάλιστα, με ένα ιδιαίτερα θεατρικό ύφος ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει ο ίδιος λόγω του υποβάθρου του, από την αρχή μέχρι το τέλος της θητείας του, δεν είχε προτείνει καμία αλλαγή στον τρόπο που γίνονταν οι πληρωμές μέσω της τεχνικής λύσης.

Παράλληλα, κατέθεσε έγγραφο των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο στις 23 Ιουνίου 2020 πρότεινε σειρά μέτρων ώστε να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει από την αύξηση ζωικού κεφαλαίου. Όπως είπε, αντί να έρθει και να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό, ο ίδιος, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ζήτησε να συνεχιστεί η εφαρμογή της μεθόδου της τεχνικής λύσης του 2019. Είπε δε ότι τη λύση την έδωσε την έδωσε ο τότε Γραμματέας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και μετέπειτα πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνης Παππάς.

Παραίτηση Βάρρα

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην κατάθεση του Μάκη Βορίδη αποτέλεσε ο λόγος που ζήτησε την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα. «Γιατί σας απασχόλησε τόσο πολύ; Ένας προϊστάμενος ζητά μια παραίτηση ενός υφισταμένου. Τι σας νοιάζει; Ασχολούμαστε ως κοινοβούλιο με θέματα άνευ νομικής σημασίας», σχολίασε εισαγωγικά ο πρώην υπουργός.

Όπως εξήγησε, ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η παραίτηση ξεκίνησε από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στις 17 Οκτωβρίου του 2020 ο κ. Βάρρας. Σε αυτήν, όπως διάβασε ο Μάκης Βορίδης, είχε πει ότι η σχέση του με τον υπουργό ήταν άριστη και στενή επειδή υπάρχει κοινός στόχος και «ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τον τεχνικό σύμβουλο, καθώς λόγω των προηγούμενων διοικήσεων, ο υπάρχων τεχνικός σύμβουλος είχε αποκτήσει στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή. Ο Οργανισμός ανακτά την κυριαρχία του. Όσοι δεχτούν μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία, αλλιώς θα αποχωρήσουν με κρότο. [...] Δε με φοβίζουν προσπάθειες που με στοχοποιούν που εκπορεύονται είτε από πάνω προς τα κάτω, είτε από κάτω προς τα πάνω».

Ο κ. Βορίδης, μάλιστα περιέγραψε τον διάλογο που είχε με τον Γρηγόρη Βάρρα λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη, όπου σε σχέση με τον τεχνικό σύμβουλο Neuropublic, ζήτησε να γίνει καταγγελία σύμβασης, αποζημίωση και μήνυση, με τον κ. Βάρρα να απαντά ότι δεν έχει τέτοια στοιχεία στα χέρια του.

Παράλληλα, σε σχέση με την αναφορά του περί στοχοποίησης «από πάνω προς τα κάτω», τόνισε ότι «πάνω από σένα είναι δυο: ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Σε στοχοποίησε κανείς από εμάς;», με τον ίδιο να απαντά αρνητικά.

«Γι' αυτό έγινε η παραίτηση», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την αναφορά Βάρρα ότι ο ίδιος είναι εκπρόσωπος συμφερόντων επειδή βρέθηκε σε εταιρική εκδήλωση είπε χιουμοριστικά: «Ναι, είμαι εκπρόσωπος συμφερόντων. Μαζί με τον Χαρίτση που ήταν επίσης εκεί, σχεδιάζουμε τα συμφέροντα της Neuropublic. Που τον γνώρισα τον Γαργαλάκο της Neuropublic; Ήμασταν μαζί στην ΚΝΕ και παλεύαμε για τον σοσιαλισμό».

Τέλος, κατά την αρχική κατάθεση, είπε ότι βρήκε τη Neuropublic να είναι τεχνικός σύμβουλος για δέκα χρόνια ήδη πριν αναλάβει ο ίδιος, ενώ η πρώτη προκήρυξη που έγινε μετά την αποχώρηση Βάρρα ήταν η πρώτη που η Neuropublic είχε αντίπαλο, γεγονός που την οδήγησε στο να προσβάλλει τον διαγωνισμό. Ωστόσο η αρμόδια Αρχή απέρριψε την προσφυγή.

