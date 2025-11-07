Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

Η συνεδρίαση θα κλείσει με την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης πρόκειται σήμερα να περάσει την πόρτα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου που κυριαρχεί στην πολιτική αντιπαράθεση.

Ο κ. Βορίδης θα είναι ο τέταρτος μάρτυρας που προσέρχεται έχοντας χρηματίσει στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τους κ.κ. Τσιάρα, Αυγενάκη και Γεωργαντά.

Η κατάθεσή του πάντως αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, αλλά κυρίως όταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στην Επιτροπή, δημιουργήθηκε σημαντικό χάσμα ανάμεσα στον κ. Βορίδη και το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο εργάζεται πλέον ως σύμβουλος ο κ. Βάρρας.

Ο κ. Βάρρας είχε καταθέσει ότι ο Μάκης Βορίδης είχε ζητήσει την παραίτησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε να ικανοποιήσει την απαίτηση των εταιρειών τεχνικών συμβούλων Neuropublic και Gaia Επιχειρείν, ενώ είχε απαντήσει θετικά όταν ρωτήθηκε αν ο λόγος που τού ζητήθηκε η παραίτηση ήταν ότι «ο κ. Βορίδης ήθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες».

Ο Μάκης Βορίδης είχε αντιδράσει έντονα στην κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, στέλνοντας μάλιστα ιδιωτικό email προς τους βουλευτές της ΝΔ στο οποίο έδινε εξηγήσεις σχετικά με τα όσα του καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάθεση του κ. Βορίδη σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, και οι προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής παρήγαγαν σοβαρές ειδήσεις, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς τη μεγάλη διάσταση απόψεων που καταγράφηκε ανάμεσα στις καταθέσεις των Αυγενάκη (Τετάρτη 5/11) και Γεωργαντά (χθες Πέμπτη 6/11). Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γεωργαντάς προχώρησε σε ένα ηχηρό άδειασμα όσων είχε υποστηρίξει την προηγούμενη ημέρα ο Λευτέρης Αυγενάκης, τόσο σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μετάβαση που ο κ. Αυγενάκης ακύρωσε μόλις ανέλαβε, όσο και για το «καυτό» θέμα των δεσμευμένων ΑΦΜ, τα οποία τελικά αποδεσμεύτηκαν και αποπληρώθηκαν αμέσως μετά που ο Λευτέρης Αυγενάκης ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ξεκινά στις 9:00 το πρωί και αναμένεται να κρατήσει πολλές ώρες καθώς ο Μάκης Βορίδης είναι ένας από τους δυο υπουργούς (μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη), που οδήγησαν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα στη Βουλή, ενώ η σύσταση της συγκεκριμένης Εξεταστικής έγινε με τη στήριξη της ΚΟ της ΝΔ, έτσι ώστε να μην γίνει Προανακριτική για τους Βορίδη και Αυγενάκη. Μάλιστα η ψηφοφορία που τελικά κατέληξε στην απόρριψη της πρότασης σύστασης Προανακριτικής, είχε δημιουργήσει μεγάλο πολιτικό ζήτημα, καθώς έγινε με δεκάδες επιστολικές ψήφους που κατατέθηκαν αργά το βράδυ από την κυβερνητική παράταξη, παρά το γεγονός ότι αρκετοί από τους βουλευτές που ψήφιζαν επιστολικά, βρίσκονταν στον χώρο της Βουλής λίγες ώρες νωρίτερα.

Και δεύτερος γύρος μετά τον Βορίδη

Άσχετα με το πόσο χρόνο θα πάρει και το πόσο μεγάλη ένταση θα έχει προκληθεί πάντως, η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν θα ολοκληρωθεί με το τέλος της κατάθεσης του Μάκη Βορίδη.

Ακολουθεί και η επικαιροποίηση του καταλόγου των προς κλήση μαρτύρων, ένα θέμα που αναμένεται να προκαλέσει νέο, και ίσως σφοδρότερο, γύρο αντιπαραθέσεων.

Ανάμεσα στα πολλά άτομα που η αντιπολίτευση θέλει να κληθούν, είναι και ο επονομαζόμενος «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, ο «Χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης, η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων, Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο νυν υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και οι πρώην ομόλογοί του Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πλειοψηφία δε θα ικανοποιήσει το 100% των αιτημάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο φαίνεται πως θα δεχτεί ο κατάλογος να διευρυνθεί και να προστεθούν και άλλα πρόσωπα.

