ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα, στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τους τελευταίους μήνες, η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προσκλήσεις όσον αφορά στις αγροτικές ενισχύσεις» τονίζεται σε κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά το πέρας της συνάντησης.

Κοινή συνισταμένη είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί με αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει «αυτές τις προσπάθειες και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων από τις ελληνικές αρχές, το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος».

Επίσης, κοινός τόπος της ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν είναι ότι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής δημοσιονομικών διορθώσεων είναι ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται η δέσμευση και των δύο πλευρών να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών.

«Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα» υπογραμμίζεται καταληκτικά.

Ακολουθεί η κοινή δήλωση στην αγγλική γλώσσα:

Joint Statement by Vice-President Kostas Hatzidakis and European Commissioner for Agriculture and Food, Christophe Hansen Vice-President

Kostas Hatzidakis and European Commissioner for Agriculture and Food, Christophe Hansen met in Athens today. At the end of the meeting, they made the following joint statement: “Over the last months, the Greek Government has been making great efforts to address the outstanding challenges regarding agricultural aid. The Government is taking decisive steps to implement substantive structural changes, including the integration of OPEKEPE into the Independent Authority for Public Revenue. The European Commission welcomes these efforts and the significant progress made, particularly in recent months, including the new Action Plan to modernise the management and control system of aid to ensure the smooth delivery of aid by the Greek authorities, which the Commission is currently assessing. The best way to avoid further financial corrections is ensuring full respect of EU law. Both sides commit to continue the cooperation developed in recent months, to the benefit of Greek farmers. Our common goal is a modern and reliable system of agricultural payments that will support real farmers and livestock breeders and that will contribute to the development of the Greek primary sector”.

