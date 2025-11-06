ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Eυρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα, στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τους τελευταίους μήνες, η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προσκλήσεις όσον αφορά στις αγροτικές ενισχύσεις» τονίζεται σε κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά το πέρας της συνάντησης.

Κοινή συνισταμένη είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί με αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει «αυτές τις προσπάθειες και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων από τις ελληνικές αρχές, το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος».

Επίσης, κοινός τόπος της ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν είναι ότι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής δημοσιονομικών διορθώσεων είναι ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται η δέσμευση και των δύο πλευρών να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών.

«Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα» υπογραμμίζεται καταληκτικά.

Ακολουθεί η κοινή δήλωση στην αγγλική γλώσσα:

Joint Statement by Vice-President Kostas Hatzidakis and European Commissioner for Agriculture and Food, Christophe Hansen Vice-President

Kostas Hatzidakis and European Commissioner for Agriculture and Food, Christophe Hansen met in Athens today. At the end of the meeting, they made the following joint statement: “Over the last months, the Greek Government has been making great efforts to address the outstanding challenges regarding agricultural aid. The Government is taking decisive steps to implement substantive structural changes, including the integration of OPEKEPE into the Independent Authority for Public Revenue. The European Commission welcomes these efforts and the significant progress made, particularly in recent months, including the new Action Plan to modernise the management and control system of aid to ensure the smooth delivery of aid by the Greek authorities, which the Commission is currently assessing. The best way to avoid further financial corrections is ensuring full respect of EU law. Both sides commit to continue the cooperation developed in recent months, to the benefit of Greek farmers. Our common goal is a modern and reliable system of agricultural payments that will support real farmers and livestock breeders and that will contribute to the development of the Greek primary sector”.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα - Δυνητικό κοίτασμα 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

18:34LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Το νέο μήνυμα μετά τον θάνατο της μητέρας της

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

18:31WHAT THE FACT

Έρευνα αποκαλύπτει έναν απροσδόκητα απλό δρόμο προς την ευτυχία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιστρέφουν τη Δευτέρα (10/11) οι μαθητές στα θρανία

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν με Έλληνες εφοπλιστές για LNG

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημα κοινός θνητός ο Άντριου - Ο Βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους τίτλους «πρίγκιπας» και «Βασιλική Υψηλότητα»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ - Το μεγαλύτερο «πακέτο» όλων των εποχών και τα «αγκάθια» του

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: «Καμίνι» η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕ: «Έγινε λάθος στο σύστημα», λέει ο σταθμάρχης για την αλλαγή γραμμής λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια- Αδελφή Καργάκη: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο»

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζί στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ