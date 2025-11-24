«Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας» είπε ο Καμμένος στον Τσίπρα - Τι γράφει στην «Ιθάκη»

«Δεν μας έβαλε παράλογους όρους, δεν μας υπονόμευσε, δεν μας τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τη συγκυβέρνηση με τους Ανεξάρτητους Έλληνες

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Ένα από τα λίγα πρόσωπα που συνεργάστηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα και έλαβαν θετικά λόγια στο βιβλίο του, δεν είναι άλλο από αυτό του κυβερνητικού του εταίρου, Πάνου Καμμένου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αφηγούμενος τη συνάντησή τους στην Κουμουνδούρου που κατέληξε στη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σχολιάζει συμπερασματικά:

«Η αλήθεια είναι πως, παρά τις κατά καιρούς ανορθόδοξες, για τα δεδομένα ενός πολιτικού αρχηγού, συμπεριφορές του, που προκάλεσαν συχνά αμηχανία ή και ενόχληση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντί μου και στήριξε τη λειτουργία της Κυβέρνησής μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή της συνοχή. Δεν μας έβαλε παράλογους όρους, δεν μας υπονόμευσε, δεν μας τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια», αναφέρει αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας.

αλέξης τσίπρας πάνος καμμένος

Στιγμιότυπο από ασπασμό του Πάνου Καμμένου με τον Αλέξη Τσίπρα σε εορταστική εεκδήλωση της Πολεμικής Αεροπορίας στις 7 Νοεμβρίου 2018

Eurokinissi

Συμπληρώνει δε ότι όλα αυτά ίσχυαν τουλάχιστον μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εκφράζει την κατανόησή του για την πολιτική εμπλοκή που αυτή δημιούργησε με τους ΑΝΕΛ. «Οφείλω όμως να παραδεχτώ ότι αυτή ήταν έξω από τα ιδεολογικά του όρια και έξω από τα όρια της προγραμματικής μας συμφωνίας», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Βελουχιώτης και Ζέρβας

Αίσθηση προκαλεί η συζήτηση που είχαν στην Κουμουνδούρου οι δύο πολιτικοί πριν ανακοινωθεί επίσημα η συγκρότηση κυβέρνησης.

«Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δε θα σου βάλω κανέναν όρο, δε θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας», φέρεται να είπε στον Αλέξη Τσίπρα ο Πάνος Καμμένος μόλις έκλεισε η πόρτα στο γραφείο Προέδρου στην Κουμουνδούρου.

«Πέρα από τις συνήθεις υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του. Περίμενα πως θα έθετε συγκεκριμένους όρους και απαιτήσεις για τη συμμετοχή του στην Κυβέρνηση. Αντί γι' αυτό, η προσέγγισή του ήταν διαφορετική, σχεδόν απρόσμενη, και αυτό ομολογώ με αιφνιδίασε θετικά», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο.

Τσίπρας Καμμένος

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εξωτερικών "Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας", την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Eurokinissi

Ωστόσο, ο Πάνος Καμμένος αντέδρασε όταν ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι σκέφτεται να προτείνει και στον Σταύρο Θεοδωράκη να συμμετέχει στην κυβέρνησης. «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω», είπε ο Πάνος Καμμένος στον Αλέξη Τσίπρα για τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Λαφαζάνης σε Θεοδωράκη: «Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος»

Τελικά ο Σταύρος Θεοδωράκης ούτε καν συζήτησε αυτή την πιθανότητα με τον Αλέξη Τσίπρα λόγω ενός περιστατικού που συνέβη με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη εντός της Κουμουνδούρου, λίγα λεπτά αργότερα, καθώς ο πρόεδρος του Ποταμιού ανέβαινε με τις σκάλες προς το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αφηγείται ο πρώην πρωθυπουργός, ο Λαφαζάνης τον συνάντησε στον διάδρομο και του είπε:

«Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος».

«Τι εννοείς;»

«Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε».

μέρκελ καμμένος τσίπρας

Η Άνγκελα Μέρκελ με τον Πάνο Καμμένο και τον Αλέξη Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου 2018

Eurokinissi

Σύμφωνα με την αφήγηση, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανέβηκε μέχρι τον 7ο όροφο για να χαιρετίσει ευγενικά τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν έγινε οποιαδήποτε εις βάθος συζήτηση. «Η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανεβεί από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

