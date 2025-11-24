Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα

Η μεγάλη στιγμή για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα έφτασε και στις προθήκες των βιβλιοπωλείων θα βρίσκεται από σήμερα το πρωί η ογκώδης και... πυκνή σε πολιτικά μηνύματα, «Ιθάκη».



Πρόκειται για το μεγάλο ορόσημο που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει των ενδεχόμενων νέων πολιτικών του κινήσεων. Καθόλου τυχαία λοιπόν, η «Ιθάκη» του Τσίπρα αποτελεί και το εφαλτήριο ώστε να απευθυνθεί ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες για όλα όσα έγιναν την κρίσιμη περίοδο 2015-2019, αλλά και στους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για όσα συνέβησαν από το 2019 έως το 2023 εντός του κόμματος. Το λέει άλλωστε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόλογο του βιβλίου του: «Έχουν γραφτεί πολλά για τα δραματικά γεγονότα εκείνης της περιόδου. Δημοσιογράφοι, αναλυτές, πολιτικοί αντίπαλοι, σύντροφοι και σύμμαχοι, ξένοι παρατηρητές, όλοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση που συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι, εκτός από έναν: τον άνθρωπο που κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».



Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η «Ιθάκη» θα γίνει εκδοτική επιτυχία.



Πληροφορίες του newsbomb.gr θέλουν τα κατά τόπους βιβλιοπωλεία να προσπαθούν μέχρι και την τελευταία στιγμή να προμηθευτούν όσο μεγαλύτερες ποσότητες του βιβλίου ήταν δυνατό, προκειμένου να ανταποκριθούν στη μαζική ζήτηση που φάνηκε να αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες.



Είναι ενδεικτικό ότι ο εκδότης Κώστας Δαρδανός είπε πριν λίγες ημέρες ότι η «Ιθάκη» έχει ήδη ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες του εκδοτικού οίκου, ενώ δήλωσε ότι «έχει ξεπεράσει έναν μήνα πριν την κυκλοφορία του τα επίπεδα του Χάρι Πότερ». Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο εκδοτικός οίκος έχει προχωρήσει ήδη σε δύο ανατυπώσεις για να μπορέσει να καλύψει τόσο τις προπαραγγελίες που έχουν γίνει, αλλά και τη ζήτηση που θα υπάρξει στα βιβλιοπωλεία από σήμερα.

Πυρά και σχόλια κατά πάντων

Αν για κάτι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πριν ακόμη από την επίσημη κυκλοφορία του, αυτό είναι ότι η Ιθάκη θα προκαλέσει πολλές και έντονες συζητήσεις.



Ο πρώην πρωθυπουργός, αναστοχαζόμενος για όλη την πολιτική του πορεία αναφέρεται πάρα πολλά πρόσωπα με τα οποία είτε συνεργάστηκε, είτε συγκρούστηκε, είτε, σε κάποιες περιπτώσεις έκανε και τα δύο.



Έτσι από την κριτική του δεν ξεφεύγουν μεταξύ άλλων:



Έφη Αχτσιόγλου: Αποκαλύπτει ότι πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 και της ασκεί κριτική για το γεγονός ότι εκείνη αρνήθηκε, εγκαταλείποντας, όπως λέει, μια μεγάλη ευκαιρία και για το κόμμα και για την ίδια.



Γιάνης Βαρουφάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι Γιάννης Βαρουφάκης ήταν η τρίτη του επιλογή για το υπ. Οικονομικών, μετά τον Γιάννη Δραγασάκη και τον Γιώργο Σταθάκη. Όπως λέει «πολύ γρήγορα, ο Βαρουφάκης από asset, μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή» που δεν τον άντεχαν ούτε οι ίδιοι του οι συνεργάτες, ενώ τον κατηγορεί ότι είχε σχέδιο να είναι «οργανικό κομμάτι της προσπάθειάς μας». Μάλιστα αναφέρει ότι η ιδέα να ενταχθεί στο κυβερνητικό σχήμα και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανήκει στον Βαρουφάκη.



Παύλος Πολάκης: Οι αναφορές στον Παύλο Πολάκη είναι πολλές και καθόλου κολακευτικές για τη στάση του σε διάφορες περιστάσεις. Συγκεκριμένα, του ασκεί κριτική για τον διαχωρισμό μεταξύ «Ομπρέλας» και «Προεδρικών», ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 19-23, στο ζήτημα των εμβολιασμών, στις εκλογές του 2023 όταν εκδηλώθηκε η σύγκρουση λόγω του ζητήματος της σύνθεσης των ψηφοδελτίων του νομού Χανίων και στην ανάρτηση Πολάκη με τις φωτογραφίες 28 δικαστών και δημοσιογράφων.



Νίκος Παππάς: Αναφερόμενος στον Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι θα έπρέπε να μην του έχει επιτρέψει να κατέλθει στις εκλογές του 2023, μετά την καταδίκη του με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, καταλογίζοντάς του «απαράδεκτη επιπολαιότητα».



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας αφιερώνει δύο ολόκληρες σελίδες στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεμάτες ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές και κάνοντας λόγο για «χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας». Την κατηγορεί ως «παράγοντα γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου», της επιρρίπτει «εξουσιαστική μανία» και μιλά για «ναρκισσισμό».



Στέφανος Κασσελάκης: Πολύ αιχμηρές είναι και οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στον Στέφανο Κασσελάκη, για τον οποίο λέει ότι επιχείρησε να τον μεταπείσει από το να κατέλθει στις εσωκομματικές εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για «υπερφίαλο» πρόσωπο και τον χαρακτηρίζει «ανάρμοστο για το κόμμα του».



Σταύρος Θεοδωράκης: Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι επιχείρησε δύο φορές να προσεγγίσει τον Σταύρο Θεοδωράκη ώστε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, ωστόσο αυτό δε στάθηκε δυνατό, κυρίως λόγω του ότι υπήρχε κόντρα με τον Πάνο Καμμένο. Μάλιστα αφηγείται ένα άγνωστο περιστατικό στα γραφεία της Κουμουνδούρου πριν τον σχηματισμό της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν, όπως λέει, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης του ζήτησε να φύγει γιατί η συμφωνία «είχε κλείσει».



Παναγιώτης Λαφαζάνης: Εκτός από την αναφορά στο περιστατικό στην Κουμουνδούρου που αναφέρεται παραπάνω, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει και ένα ακόμη περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο αποκάλεσε «σύντροφο» τον Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προκαλώντας τα γέλια του Ρώσου ηγέτη. Το απόσπασμα είχε διαρρεύσει λίγες εβδομάδες πριν την έκδοση του βιβλίου και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης το έχει διαψεύσει. Επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι «πάντα είχα την απορία αν αντιλαμβάνονταν την πραγματικότητα».



Πάνος Καμμένος: Ο Πάνος Καμμένος είναι ένα από τα λίγα πρόσωπα που λαμβάνουν ιδιαίτερα θετικές αναφορές στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός αφηγείται τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης και εμφανίζεται να εκτιμά την «ειλικρινή του στάση» σε πολλά ζητήματα, καθώς και το ότι δεν προκάλεσε ποτέ ζητήματα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δείχνει μάλιστα να κατανοεί το γεγονός ότι οι ΑΝΕΛ δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς ήταν έξω από το πολιτικό τους πλαίσιο.



Ευκλείδη Τσακαλώτο: Παρά τις έντονες συγκρούσεις τους, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ασκεί δηλητηριώδη κριτική στον πρώην υπ. Οικονομικών, ο οποίος την περίοδο 19-23 είχε αναχθεί σε βασικό εκφραστή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον Αλέξη Τσίπρα. Σχετικά με την πορεία του ως υπουργός Οικονομικών, η γενική εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα είναι θετική, ωστόσο για το εσωκομματικό πεδίο, τον κατηγορεί, από κοινού με τον Παύλο Πολάκη για προσωπικές στρατηγικές.



και πολλούς άλλους...

Όλα τα μεγάλα ορόσημα

Στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει όλα τα ορόσημα της πορείας του στον ΣΥΡΙΖΑ.



Ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και την οργάνωσή του και τη δράση του στις γραμμές της στην ΚΝΕ ως μαθητής, την μετατόπισή του στην Ανανεωτική Αριστερά, την πορεία του προς την ηγεσία του Συνασπισμού και τελικά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση το 2015.



Εντός των κεφαλαίων μιλά για κάθε μικρή και μεγάλη μάχη που δόθηκε, τόσο από το ίδιο προσωπικά, όσο και συνολικά από το κόμμα. Φυσικά, η διαπραγμάτευση του 2015 καθώς και το δημοψήφισμα, καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της αφήγησης, με τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα «μυστικά» από τα παρασκήνια όλων αυτών των γεγονότων.



Φυσικά, μεγάλη σημασία δίνει και στις εκλογικές μάχες που δόθηκαν, αλλά και στο εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ όπου καθόλη τη διάρκεια της πορείας του συνεχιζόταν μια παράλληλη εσωτερική διαπάλη.



Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά επίσης για κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης όπως η τραγωδία στο Μάτι, η Συμφωνία των Πρεσπών, τις ελληνοτουρικικές σχέσεις και τη συνολική εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησής του.



Ο Αλέξης Τσίπρας, στο τελευταίο κεφάλαιο δεν παραλείπει να παρουσιάσει και τις σκέψεις του για το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων και της Αριστεράς, γεγονός που κάνει τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου να μοιάζουν περισσότερο με πολιτικό μανιφέστο, το οποίο ενδεχομένως να αποτελέσει και το πρόπλασμα μιας ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, το μοτίβο της ανάλυσης του παρελθόντος ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και μαθήματα και για το μέλλον, διαπερνά ολόκληρο το βιβλίο.



Σε κάθε περίπτωση πάντως, η «Ιθάκη» φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά και μια «υπόσχεση» του Αλέξη Τσίπρα για το μέλλον. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο ίδιος κατά την προώθηση του βιβλίου, «Εγώ γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο. Γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή και δεν τα κολακεύω, λέω την άποψή μου για όσα έκαναν και όσα παρέλειψαν. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική. Αυτό είναι τόλμημα και θέλει θάρρος, δεν έχω δει κανέναν άλλο να το έχει κάνει».

Τα περιεχόμενα και η παρουσίαση της Ιθάκης

Το ογκώδες βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εκδίδεται από τις εκδόσεις Gutenberg, έχει έκταση 762 σελίδων και πωλείται στην τιμή των 28 ευρώ σε όλα τα βιβλιοπωλεία.



Πλέον μετά την έκδοση, επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η παρουσίαση του βιβλίου, η οποία θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς και αναμένεται να αποτελέσει από μόνο του ένα πολιτικό γεγονός.



Παράλληλα, παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το ποια πρόσωπα θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση.



Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από τις επιστημονικές δημοσκοπικές μετρήσεις, θα έβγαζε πολιτικά συμπεράσματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος και από την αποδοχή που θα έχει το βιβλίο του, αλλά και από την επιτυχία των παρουσιάσεών του. Πλέον, το πρώτο στοίχημα για την κυκλοφορία του βιβλίου φαίνεται πως έχει ήδη κερδηθεί.



Τα κεφάλαια της Ιθάκης παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία ως προς τους τίτλους. Ενώ μερικοί είναι απολύτως κυριολεκτικοί για την περίοδο ή το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται η αφήγηση, άλλοι είναι εντελώς μεταφορικοί και συνδέονται με τις ομηρικές διηγήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.

Διαβάστε επίσης